- O batrana a fost adusa in fața justiției pentru crime in serie, in Rusia. Pensionara de 80 de ani, care a lucrat ca macelar, e acuzata de trei crime și suspectata de altele patru. Printre victime este și o fetița de 8 ani.

- Un grav accident rutier s-a produs, duminica dupa-amiaza, pe drumul european DN2 E85, pe raza localitații Mihailești. Potrivit Poliției, in accident au fost implicate trei autoturisme. UPDATE 19.00 Numarul persoanelor decedate in accidentul de la Mihailești a crescut la trei, intre care și o fetița…

- Barbatul din Caracal care a ingrozit intreaga Romanie, Gheorghe Dinca are propria pagina pe Wikipedia. Celebrul site i-a dedicat „Monstrului din Caracal”, cum a fost supranumit, o pagina intreaga intitulata „criminal in serie roman”. Pagina incropita in graba conține foarte multe inexactitați, fapt…

- Surse din presa internaționala relateaza ca Federația Rusa ar putea acoperi un dezastru nuclear de amploare dupa ce personalul medical care deservește ambulanțele a fost vazut cu echipament special de protecție, in general rezervat accidentelor nucleare, dupa misterioasa explozie de joi, dintr-o locație…

- A fost facuta publica imaginea posibilului criminal in serie dupa disparitia a doua fete. Ramasite umane si bijuterii au fost gasite in locuinta unui mecanic auto din Caracal, perchezitionata vineri dupa disparitia a doua adolescente, la interval de cateva luni. Ramasitele sunt trimise la expertiza.…

- Primul criminal in serie din Cipru a primit șapte condamnari la inchisoare pe viața. Printre victimele sale s-au numarat și doua romance. Nikos Metaxas, un ofiter militar greco-cipriot, a fost condamnat pentru ca a ucis cinci femei si doi copii, dintre care o mama si fiica sa originare din Romania,…

