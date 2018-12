Stiri pe aceeasi tema

- O crima infioratoare a șocat lumea intreaga. O mama de 21 de ani din Rusia este acuzata ca și-a injunghiat bebelușul cu 21 de lovituri de cuțit. Motivul? S-ar fi enervat pentru ca nu se mai oprea din plans.

- Caz șocant in satul Sofia din raionul Drochia. Un baiețel de doar 1 anișor a fost ucis in bataie de un vecin care a venit in ospetie la bunica acestuia.Individul, beat crita, a fost deranjat de plansetele copilului, l-a ridicat si l-a trantit de cateva ori de podea.

- Un barbat din Porumbrei, Cimislia si-a ucis propriul tata cu toporul. Crima oribila s-a produs acum doua zile, dupa ce victima ar fi refuzat sa-i dea bani feciorului, cel din urma fiind alcoolic.

- Noi detalii socante ies la iveala in cazul romanului care si-a ucis nepoata de trei ani. Nimeni nu stie motivul pentru care Emanuel Flutur i-a taiat gatul lui Josephine, dar autoritatile din Statele Unite sunt convinse ca suceveanul ar fi ucis toti copiii familiei, daca tatal acestora nu ar fi intrat…

- In luna iulie a acestui an, o tanara romanca de numai 15 ani a fost ucisa de fostul iubit, de origine bulgara, cu doi ani mai mare decat ea. Tragedia a avut loc in Germania. La patru luni distanța, ies noi detalii, din ancheta pe care procurorii nemți o deruleaza. Fostul iubit al Iuliei a […] The post…

- Un adolescent în vârsta de 15 ani din satul Corlate aparținând comunei Izvoare din Dolj a fost reținut, joi, fiind acuzat ca a omorât un consatean, în vârsta de 75 de ani, lovindu-l de mai multe ori

- Apar noi detalii oribile in cazul crimei urmate de sinucidere, la Pitesti. Se pare ca politistul Marius Frantescu, cel care si-a ucis copilul de doar 3 ani si 4 luni, iar apoi s-a sinucis a lasat mai multe bilete de adio. Crima din Pitesti a fost descoperita ieri, in jurul orei 15.00, chiar de mama…

- Noi detalii apar in cazul morții unui tata și a fiului sau, in Satu Mare. Anchetatorii au ajuns la concluzia ca au de a face cu o dubla crima, in urma descoperirilor facute la fața locului.