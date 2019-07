Stiri pe aceeasi tema

- Liderul formatiunii conservatoare Noua Democratie, Kyriakos Mitsotakis, a depus luni juramantul si a preluat functia de prim-ministru al Greciei in cadrul unei ceremonii desfasurate la numai o zi de la victoria partidului sau in alegerile generale anticipate, transmite EFE.Spre deosebire…

- Partidul conservator grec Noua Democrație (de opoziție), condus de Kyriakos Mitsotakis, a caștigat alegerile parlamentare anticipate desfașurate duminica in Grecia, devansand Syriza, formațiunea de stanga a actualului premier Alexis Tsipras, transmit Reuters și AFP. Tsipras l-a felicitat pe Mitsotakis…

- Dreapta lui Kyriakos Mitsotakis este deja pe primul loc la numarul de voturi Un sondaj realizat la ieșirea de la urne da caștigatoare, in alegerile legislative anticipate de duminica din Grecia, Dreapta conservatoare, respectiv partidul Nea Democratia, condus de Kyriakos Mitsotakis. Potrivit sondajului,…

- Cei doi au convenit in aceasta convorbire ca transferul de putere sa se faca luni, imediat dupa ce Mitsotakis va depune juramantul in fata presedintelui Prokopis Pavlopoulos in cadrul unei ceremonii programate pentru ora 10:00. Alexis Tsipras a recunoscut infrangerea partidului sau Syriza…

- Conform a trei sondaje de opinie, partidul conservator din opozitie va castiga clar alegerile. Totusi, Tsipras a insistat ca o surpriza ramane posibila.„Poporul grec nu trebuie doar sa voteze, trebuie sa evite un furt al sacrificiilor facute, o mare infractiune impotriva generatiilor viitoare”,…

- Tsipras a declarat presei ca "cercurile ultraconservatoare de la Bruxelles incearca sa creeze indoieli privind politica noastra guvernamentala si sa ridice obiectii fata de proiectele noastre".Vicerpresedintele Comisiei Europene Valdis Dombrovskis apreciase miercuri ca pachetul de masuri…