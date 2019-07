Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Conservator grec Noua Democratie ND , condus de Kyriakos Mitsotakis, a castigat alegerile legislative anticipate desfasurate duminica in Grecia, devansand formatiunea de stanga Syriza a actualului premier Alexis Tsipras, arata un sondaj publicat la iesirea de la urne, transmite AFP citat de…

- Cei doi au convenit in aceasta convorbire ca transferul de putere sa se faca luni, imediat dupa ce Mitsotakis va depune juramantul in fata presedintelui Prokopis Pavlopoulos in cadrul unei ceremonii programate pentru oral locala 10:00 (13:00 GMT). Alexis Tsipras a recunoscut infrangerea partidului…

- Partidul Conservator grec Noua Democratie (ND), condus de Kyriakos Mitsotakis, a castigat alegerile legislative anticipate desfasurate duminica in Grecia, devansand formatiunea de stanga Syriza a actualului premier Alexis Tsipras, arata un sondaj publicat la iesirea de la urne. Conform acestui sondaj,…

- Alegerile vor fi, practic, intre doi candidati: premierul Alexis Tsipras, un politician de stanga de 44 de ani care a ajuns la putere in 2015 in baza promisiunilor ca va opri masurile de austeritate, si Kyriakos Mitsotakis, liderul partidului conservator Noua Democratie. Mitsotakis face…

- 'Cer dizolvarea parlamentului si organizarea de alegeri nationale', a declarat cu putin timp in urma premierul Tsipras, in biroul presedintelui Pavlopoulos, care a dat curs solicitarii, conform Constitutiei. Mandatul lui Tsipras urma sa se incheie in octombrie, dar 'o campanie prelungita de patru…

- Rezultatul celui de-al doilea tur al alegerilor locale din Grecia a confirmat marea rastunare politica începuta la data de 26 mai. În urma cu 8 zile nimeni nu se astepta ca Noua Democratie (de dreapta, principalul partid de opozitie n.trad.) sa înregistreze o victorie atât de…

- Liderul opozitiei din Grecia, Kyriakos Mitsotakis, a cerut duminica demisia premierului Alexis Tsipras, dupa ce partidul sau a iesit invingator, in fata formatiunii sefului guvernului, relateaza Reuters. "Este evident ca poporul grec si-a retras increderea in guvern. Premierul trebuie sa-si asume responsabilitatea.…

- Candidatul Partidului Popular European (PPE) la presedintia Comisiei Europene a declarat: 'Imi lansez campania la Atena, deoarece aici a inceput democratia, nu poate exista democratie fara Grecia, iar Europa nu poate exista fara Grecia', a afirmat politicianul bavarez, liderul grupului PPE…