Stiri pe aceeasi tema

- Kylie Jenner si Travis Scott si-au cumparat vila de 13 milioane de dolari. Iata cum arata! Kylie Jenner este cel mai tanar miliardar din lume, dupa ce averea ei a depasit pragul de 1 miliard de dolari, gratie afacerilor spectaculoase din industria cosmetica. Astfel se face ca o investitie de 13 milioane…

- Kylie Jenner si Travis Scott au reusit sa-si faca admiratorii sa cada pe ganduri! Dupa ce numeroase zvonuri legate de o posibila casatorie au acaparat mediul online, Kylie pare ca a confirmat totul. Sau sa fie doar o forma de alint?

- Patronul firmei din Motru care transporta in baza unei subvenții primite de la municipalitate elevii navetiști din localitate spre școlile din oraș, cu autobuzele in care urca și alți calatori, s-a razgandit. Dupa ce a declarat in ședința de Consiliu Local Motru de joi, ca nici in ruptul capului nu…

- De curand, regina produselor de machiaj a dezvaluit faptul ca ea sta in aceeasi casa cu cea mai buna prietena, Jordyn Woods. Insa vorbele ei au fost intelese gresit si acum si-a dorit sa clarifice situatia si le-a spus fanilor ca ea si Travis Scott au o casa impreuna. perfect night A post shared by…

- LOVE A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Aug 10, 2018 at 10:33am PDT 1. Kylie Jenner a avut un photo booth pe care invitatii l-au folosit ca sa faca cele mai traznite fotografii. A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Aug 10, 2018 at 10:54am PDT 2. Kendall si Kylie fac o poza impreuna…

- Travis Scott i-a facut cadou partenerei sale de viața, mama copilului lui, cu ocazia implinirii varstei de 21 de ani, un Rolls Royce clasic, potrivit contactmusic.com. Autorul piesei ‘Butterfly Effect’ s-a asigurat ca ziua de naștere a lui Kylie va fi una memorabila, astfel ca starleta s-a trezit in…

- Pe 10 august, Kylie Jenner implineste 21 de ani, iar iubitul ei ii pregateste o surpriza care a ajuns si la urechile presei: Travis Scott vrea sa o ceara in casatorie pe vedeta. Travis Scott si Kylie Jenner „Travis a pus la cale un plan maret. El vrea sa o ceara in casatorie pe Kylie chiar de ziua ei.…

- Coperta numarului de august a revistei GQ ii infatiseaza pe Kylie Jenner si pe iubitul ei, Travis Scott imbratisati. Travis este asezat pe un scaun si poarta un costum inchis, in dungi, in timp ce diva, de numai 20 de ani, poarta doar un body, este desculta si isi lasa la vedere cicatricea fara nicio…