Stiri pe aceeasi tema

- Kylie Jenner este in centrul unui scandal urias! Vedeta a fost aspru criticata dupa ce a organizat o petrecere cu tematica "Povestea Slujitoarei" in cinstea unei prietene. Fanii au acuzat-o ca este ignoranta si promoveaza sclavia.

- A fost petrecere de pomina in familia lui Florin Salam seara trecuta! Celebrul manelist a organizat un chef urias in cinstea Roxanei Dobre, careia i-a facut un cadou in valoare de sute de mii de euro.

- Sute de susținatori ai președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, dar și opozanți ai acestuia, au organizat miercuri manifestații în capitala țarii, Caracas, potrivit Mediafax care citeaza CNN. Protestele opozanților regimului Maduro au loc dupa ce liderul opoziției, Juan Guaido, a facut apel…

- Un grup de tineri pasionati de foc au organizat un fire show impresionant in unul din parcurile Capitalei. Evenimentul a adunat zeci de spectatori de toate varstele care au ramas uimiti de cele vazute.

- Rezultatele primei editii a Maratonului de inot Rotary Turda, impreuna cu partenerii noștri Salina Turda, Primaria Turda, Rotaract Turda și Club Delfinii Turda: Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ziua Internaționala a Romilor – 8 aprilie, este o zi in care se sarbatoreste identitatea culturala si nationala a minoritatii romilor din intreaga lume. Incepand cu anul 1971, in cadrul Congresului Mondial al Romilor, s-a luat decizia ca ziua de 8 aprilie sa devina Ziua Internationala a Romilor din…

- Proiectul se adreseaza cetațenilor romani din diaspora, plecați din Satu Mare, in intampinarea carora autoritațile satmarene vin cu oferte concrete de joburi din partea angajatorilor din județ. Organizat vineri, 5 aprilie, de catre Consiliul Județean Satu Mare, Primaria municipiului Satu Mare, in parteneriat…

- Keith Flint, solistul trupei Prodigy, a fost condus pe ultimul drum, sambata. Inmormantarea a avut loc in Essex, acolo unde locuia și unde s-a și sinucis, pe 4 martie. La funerarii au participat apropiații, colegii de trupa, dar și sute de fani.