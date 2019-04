Kylie Jenner lanseaza parfum in forma de buze Kylie Jenner si sora ei mai mare, Kim Kardashian West, se pregatesc de lansarea pe piata a parfumului Kylie Jenner X KKW Fragrance, lucru pe care l-au dezvaluit in cel mai nou sezon al reality show-ului Keeping Up With The Kardashians. In cadrul reality show-ului, cele doua surori celebre au aparut revizuind mostrele finale de arome si ambalaje ale parfumului care este deocamdata invaluit in total mister. Singurele lucruri care se stiu momentan sunt acelea ca parfumul va avea forma de buze gigant si, cel mai probabil, va fi realizat in colaborare cu…