Kylie Jenner este la fel de bogata ca Jay Z! Pe ce loc este in topul Forbes!

- Kendall Jenner, fiica in varsta de 23 de ani a lui Kris Jenner și sora mai mica a lui Kim Kardashian, ocupa, pentru al doilea an consecutiv, primul loc in topul Forbes al celor mai bine platite modele, cu incasari de 22,5 milioane de dolari, scrie Mediafax.Kendall Jenner a reușit sa se poziționeze…

- Kylie Jenner și Kim Kardashian, doua dintre celebrele surori din America, sunt pe podium in topul celor mai puternici influenceri din moda in 2018. Fanii lui Meghan Markle s-au bucurat enorm cand au vazut pe ce loc s-a clasat soția Prințului Harry. Platforma Lyst, specializata in cautari legate de domeniul…

- Potrivit unul clasament publicat de revista de specialitate Forbes, cântareața americana Katy Perry ocupa primul loc în topul celor mai bine platite artiste ale anului 2018, cu venituri de 83 de milioane de dolari în anul financiar cuprins între iunie 2017 si iunie…

- Ciprian, in varsta de 41 de ani, din București, a fost desemnat cel mai norocos șofer de taxi de catre Clever Taxi, fiind fericitul caștigator al unei mașini Skoda Octavia 2018, in valoare de 20.000 de euro. Acesta a intrat in posesia automobilului prin tragere la sorți dintre 5.000 de taximetriști…

- JUST Water, brand de apa inovativ din Statele Unite ale Americii, a primit premiul pentru ”Cea mai buna soluție de ambalare” in cadrul Global Bottled Water Congress 2018 pentru ambalajul sau unic Tetra Top®. “Misiunea JUST este de a imbunatați lucrurile in toate aspectele business-ului, de la materie…

- Cantaretul Michael Jackson a ocupat inca o data primul loc in topul celor mai bine platite celebritati decedate, dupa ce in conturile regretatului megastar american au intrat 400 de milioane de dolari in perioada 1 octombrie 2017 - 1 octombrie 2018, relateaza miercuri Press Association. "Regele muzicii…

- “Cu o mare tristete anuntam moartea fondatorului nostru Paul Allen, cofondator al Microsoft”, a scris compania Vulcan, fondata si detinuta de Paul Allen. “Paul Allen a decedat luni dupa-amiaza, 15 octombrie 2018, in urma complicatiilor unui limfom non-Hodgkin, la Seattle” (nord-vest), potrivit comunicatului.…

- Fiica unei croitorese din Constanța a cladit un imperiu de la zero. O tranzacție care se va incheia in curand evalueaza afacerea ei la trei miliarde de dolari. Nascuta intr-o familie de aromani din Constanta care a fugit din Romania comunista in 1989, Anastasia Soare a infrumusetat cele mai mari vedete…