Stiri pe aceeasi tema

- Fuego a slabit foarte mult in ultima perioada de timp. Artistul a avut o dieta foarte bine stabilita. El a oferit detalii despre regimul sau. Fuego, pe numele sau real Paul Surugiu, a reușit sa scape de 15 kilograme. Acesta nu a apelat la nutrițiuonist, ci a avut grija sa elimine din dieta sa acele…

- Kylie Jenner și iubitul ei, Travis Scott, au scos din buzunar mii de dolari pentru prima aniversare a fetiței lor, Stormi. Petrecerea a fost una de top, cu invitați care mai de care, iar tematica a fost una atent aleasa.

- La nivel european, peste 1,5 milioane de pacienti sunt diagnosticati cu maladia Parkinson – o boala neurodegenerativa nevindecabila. In Romania, potrivit ultimelor statistici, sunt inregistrati 73.000 de pacienti, dintre care 8.100 sunt in Bucuresti.

- Atunci cand ai contul bancar al lui Kylie Jenner, parca nu exista achiziție suficient de scumpa. Drept dovada, mezina Kardashian-Jenner și Travis Scott nu se uita nicio secunda la portofelul lor atunci cand vine vorba de cadouri pentru micuța Stormi.

- S-a chinuit mai multi ani sa aiba un copil, dar kilogramele in plus i-au facut dorinta greu de indeplinit. Dupa ce a slabit 25 de kilograme, o tanara profesoara spera sa ramana insarcinata cu ajutorul fertilizarii in vitro.

- Unul dintre cei mai mari chirurgi ai lumii, profesorul Fiodor Grigorievici Uglov, a ajuns la varsta de 103 ani și a experiementat numeroase diete. Profesorul recomanda in special femeilor care vor sa slabeasca un regim de viața simplu, dar care trebuie respectat intocmai.