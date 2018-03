Kylie Jenner a fost batuta de tatal copilului ei? Vezi imaginile surprinse de paparazzi cu vedeta de 20 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Kylie, cea mai tanara mamica din marea familie Kardashian – Jenner este indragostita pana peste cap de fetița sa. Dupa ce a ținut sarcina ascunsa timp de 9 luni și a uimit pe toata lumea cu vestea ca a devenit mama pentru prima oara pe 1 februarie, acum mezina Kylie nu se mai oprește din distribuit…

- Sandra Izbasa nu inceteaza sa uimeasca! Dupa ce s-a certat, iar apoi s-a impacat cu Petrisor Ruge, celebra gimnasta a reusit sa surprinda din nou. Vedeta s-a afisat in public alaturi de un alt barbat!

- A uimit pe toata lumea cu anunțul ei ca a devenit mama dupa ce s-a ascuns pe tot parcursul sarcinii. Kylie Jenner distribuia pe 1 februarie un video in care iși documenta evoluția sarcinii, momentele importante din cele 9 luni in care a fost gravida cu primul copil și, desigur, primele secvențe cu…

- Cum arata silueta lui Kylie Jenner dupa nastere Kylie Jenner a avut una din cele mai discrete sarcini din showbiz. Vedeta a ascuns ca este insarcinata pana in ultimul trimestru de sarcina, a evitat sa isi expuna public sarcina, astfel ca venirea pe lume a fiicei sale a starnit un adevarat taifun media.…

- Este sarbatoare mare in familia lui Kylie Jenner și a partenerului ei, rapperul Travis Scott. Fetița lor a implinit deja o luna de cand a venit pe lume, iar sora lui Kim Kardashian a facut publice doua fotografii cu micuța ei prințesa, iar in una dintre ele i se vede fața. Fanii au admirat-o indelung…

- Mesajul Simonei Gherghe pentru Andra Gavril, jurnalista batuta, de la TVR. Realizatoarea tv a fost șocata de ceea ce a pațit colega ei de breasla și marturisește ca a sperat pana la ultimul cuvant, ca totul sa fie doar literatura. Marturisirea cutremuratoare a jurnalistei TVR Andra Gavril a atras un…

- Vedeta de reality tv Kim Kardashian West, in varsta de 37 de ani, a postat pe Instagram o fotografie cu Chicago, fiica sa nascuta in luna ianuarie de o mama surogat, informeaza luni Press Association. Imaginea are un filtru care le permite celor doua sa aiba urechi de ursuleti de plus si nasuri roz.…

- Andra Gavrila, jurnalista TVR a facut, recent, o dezvaluire incredibila. Vedeta tv a povestit cum a fost victima abuzurilor de natura fizica și cum fostul partener a supus-o unor chinuri groaznice.

- Servitoarea Tanta in serialul „Fructul oprit”, difuzat pe Antena 1, Doinita Oancea (35 de ani) a ajuns la munca de jos si in viata reala. Atunci cand nu se afla pe platoul de filmare sau pe scena, indragita actrita practica o meserie la care nimeni nu s-ar fi asteptat.

- Actiunile Snap Inc. au scazut, joi, cu peste 6% dupa ce starul de reality show Kylie Jenner si-a exprimat dezaprobarea fata de modificarile in designul aplicatiei Snapchat, pe care a calificat-o drept „trista”. Vedeta a provocat, astfel, companiei pierderi de aproximativ 1,3 miliarde de dolari din valoarea…

- Oana Roman și Marius Elisei au ajuns, din nou, la spital. Motivul este, pare-se, legat de problemele pe care le tot are micuța lor fiica, Isabela, familia lor ajungand, la ceas de seara, la o clinica privata, mai agitați ca oricand.

- Pe 1 februarie, Kylie Jenner devenea mama pentru prima oara, aducand pe lume o fetița perfect sanatoasa, pe care a decis s-o numeasca „Stormi”. Acum, la nici doua saptamani de la acest eveniment, Kylie s-a intors pe rețelele de socializare, acolo unde a absentat in cele noua luni de sarcina. Kylie,…

- Beyonce are parul lung pana la genunchi, mai nou! Beyonce nu a fost adepta schimbarilor radicale de look de-a lungul carierei. In afara momentelor in care si-a tinut parul impletit in codite africane, artista a apelat doar la coafuri curate, cu volum, ce i-au pus in evidenta parul bogat. Vedeta a impresionat…

- Adelina Pestritu a plecat in America, mai precis la New York, acolo unde urmeaza sa mearga la o intalnire cu celebrul Philipp Plein. "Deci, vreau sa va spun ca iubesc orasul asta. Sunt indragostita maxim de el, m-as muta oricand in New York. Bine, si in Miami, e un pic mai cald decat aici.…

- Kylie Jenner este „in al noualea cer” de cand a devenit mama. Vedeta in varsta de 20 de ani a nascut primul ei copil si al iubitului ei, Travis Scott, o fetita, care a primit numele Stormi, in urma cu o saptamana. O sursa a spus pentru revista People, potrivit contactmusic.com: „Kylie este in al […]

- Postarea prin care Kylie Jenner anunța numele fetiței, cea mai populara din istoria Instagram, depașind-o pe cea in care Cristiano Ronaldo iși prezinta cel de-al patrulea copil. Kylie Jenner a postat, miercuri, pe Instagram o fotografie cu fetița ei nou-nascuta și anunța ca numele acestea este Stormi…

- Kylie Jenner a confirmat ca fetita ei si a partenerului ei de viata, Travis Scott, pe numele real Jacques Webster, se va numi Stormi Webster. Vedeta de televiziune, in varsta de 20 de ani, a postat ieri pe rețelele de socializare o fotografie adorabila cu micuța și a dezvaluit numele acesteia: Stormi…

- La inceputul saptamanii, Kylie Jenner a surprins pe toata lumea cand a anuntat ca a devenit mama. Vedeta de 20 de ani a nascut o fetita, iar vestea a declansat un val de reactii in presa scrisa si online.

- Dupa ce Kim Kardashian, care a devenit mama pentru a treia oara cu ajutorul unei femei purtatoare, a starnit controverse cu numele ales pentru bebelușul sau, același lucru s-a intamplat și in cazul mezinei familiei Kardashian-Jenner, Kylie. Bruneta a devenit pentru prima data mama pe 1 Februarie, nascand…

- Tallia Storm este o cantareata de talie internationala in varsta de doar 19 ani. Vedeta s-a remarcat nu doar datorita vocii sale, cat si datorita fizicului sau deloc usor de trecut cu vederea.

- Kylie Jenner a uimit ieri internetul cand a confirmat ca a nascut deja. Jenner si iubitul ei, Travis Scott si-au intampinat "frumoasa" si "sanatoasa" fetita pe 1 februarie, anuntand oficial pe Instagram.

- Primele poze cu copilul lui Kim Kardashian Kim Kardashian a devenit din nou mama, insa de aceasta data copilul a fost adus pe lume de o mama surogat. Vedeta este acum mama unei fetite, pe care o va boteza Chicago West. Micuta a fost prezentata publicului intr-o inregistrare video care anunta venirea…

- Kylie Jenner a nascut o fetita. Iata filmul sarcinii sale! VIDEO Despre sarcina lui Kylie Jenner s-a scris in nenumarate randuri, de cele mai multe ori cu semnul intrebarii, in conditiile in care vedeta de reality show a incercat pe cat posibil sa nu apara in public cu burtica la vedere si sa pastreze…

- "Grețurile și starile de rau și-au facut apariția. Dintr-o data. Nu știam cat ma vor ține și cat de intense vor fi. Le aveam mai accentuate in prima parte a zilei, imediat cum ma trezeam, urmand sa-mi revin cat de cat, dar nu complet, pana seara. Am avut momente in care n-am suportat parfumurile…

- Adelina Pestritu se marita si a dat declaratii in premiera despre nunta bebelus si toate momentele fericite dar si mai putin fericite din viata ei. Vedeta a povestit ca a fost ceruta de sotie intr-un cadru romantic, dar si cand va avea loc botezul si nunta. Adelina Pestritu a mai spus, cu lacrimi in…

- Kylie Jenner a reusit imposibilul: si-a tinut ascunsa sarcina timp de 9 luni! Vedeta a revenit pe retelele de socializare pentru a face marele anunt si pentru a dezvalui faptul ca pe 1 februarie a adus pe lume o fetita.

- I-a șocat pe fanii sai cu anunțul ca a devenit pentru prima data mama. Mezina familiei Kardashian și-a ținut ascunsa sarcina timp de 9 luni, perioada in care a decis sa stea departe de viața publica, dorind ca aceasta calatorie spre rolul de mamica sa fie una discreta. In weekend, Kylie Jenner nu și-a…

- Zvonurile conform carora in familia Kardashian-Jenner vor veni 3 copii anul acesta, s-au adeverit. Dupa ce Kim Kardashian a devenit mama cu ajutorul unei femei purtatoare la jumatatea lunii ianuarie, iar Khloe Kardashian și-a anunțat fanii ca este insarcinata cu primul ei copil, acum mezina familiei…

- Fericire mare pentru Adelina Pestritu si iubitul ei! Cei doi indragostiti se pregatesc sa devina parinti pentru prima data. Anuntul a fost facut de bruneta chiar de ziua ei. Adelina Pestritu a dat vestea cea mare chiar in ziua in care implineste 31 de ani! Vedeta a postat pe pagina personala de Instagram…

- Corina Bud (38 de ani) este, fara indoiala, una dintre cele mai controversate vedete din Romania. Celebra cantareata isi creste fiul singura, iar retelele de socializare au devenit refugiul sau. Nu o data, artista a publicat pe conturile sale fotografii provocatoare.

- Dornici sa nu isi expuna relatia in niciun fel, Gina Pistol si Smiley au petrecut o vacanta de vis departe de ochii curiosilor, tocmai in Thailanda. Odata reveniti in tara, cei doi indragostiti au avut parte de primele probleme din acest an.

- De cand s-a zvonit ca a ramas insarcinata cu rapper-ul Travis Scott, iubitul cu care avea o relatie de doar 5 luni, Kylie Jenner s-a retras din showbiz. Paparazzi au avut o misiune dificila: aceea de a obtine o fotografie cu ea, care sa confirme zvonurile.

- Andreea Marin și-a refacut rapid viața dupa divorțul de anul trecut. Vedeta este fericita alaturi de Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia, iar acest lucru se datoreaza și Violetei, fiica ei și a lui Ștefan Banica Jr, care a avut un cuvant greu de spus in aceasta privința. Andreea Marin a…

- Kylie Jenner si Travis Scott ar fi fost protagonistii unei certi monstru, dupa ce cantaretul a sosit la mama ei acasa pentru a discuta pe marginea relatiei. S-ar fi ajuns chiar la corectii fizice, anunta presa de peste Ocean. Kylie Jenner (20 de ani) a confirmat de cateva luni ca așteapta…

- Cand spunem Kim Kardashian, ne gandim la lux si opulenta. Vedeta a decorat camera fetitei sale care tocmai a venit pe lume cu cele mai scumpe si extravagante obiecte. Va spunem doar atat: pana acum pregatirile au costat-o cel putin jumatate de milioane de dolari.

- Cu ocazia implinirii a 39 de ani, Dana Grecu si-a intervievat tatal, scrie stirilekanald.ro. Citeste si Dana Grecu, marturisire dupa divort: "Mi-a zis ca nu mai am sclipire" "Tata, ne stim de 39 de ani! Mai tii minte prima zi acasa?", a intrebat prezentatoarea de la Antena 3. "Da,…

- Emilia Ghinescu, batuta crunt de tatal ei. Artista a avut curajul sa dezvaluie drama prin care a trecut atunci cand era copil. Vedeta și-a deschis sufletul in fața Antei Adam, careia i-a acordat un interviu. Interpreta are trei copii și are o viața liniștita, așa cum și-a dorit, insa lucrurile nu au…

- Iulia si Mihai Albu sunt divortati de patru ani si au impreuna o fetia superba, Mikaela, pe care o adora. Desi a trecut ceva timp de la despartire, relatia dintre cei doi nu s-a imbunatatit foarte mult, atat jurata de la “Bravo, ai stil!“, cat si designerul, gasesc sa isi reproseze cate ceva.

- Monica Gabor și fetița ei, impreuna de sarbatori.Vedeta a sosit in Romania zilele trecute și se va intoarce in America, cel mai probabil dupa Anul Nou. Pana atunci, fetele profita din plin de timpul liber. Fiica lui Irinel Columbeanu reuseste sa faca bani , din vanzarea plastilinei moale, a carui pret…

- Andra este, probabil, una dintre cele mai iubite cantarețe de la noi, fanii ei fiind cuceriți de talentul, dar și de aparițiile cat se poate de senzuale pe care le are atat pe scena, cat și in videoclipuri.

- Au trecut șase ani de la nașterea copilului fostului președinte al Franței, Nicolas Sarkozy (62) cu modelul Carla Bruni (49), iar inca de la venirea pe lume a fetiței pe nume Giulia Sarkozy, parinții ei celebrii au incercat din greu sa o ținta departe de atenția publica. Pe atunci apareau cateva fotografii…

- Laura Vass și trupa sa s-a aflat in Statele Unite invitata special doar pentru o luxoasa petrecere. Un cuplu de romani originari din Rm. Valcea și stabiliți in Miami au platit regește prestația solistei pentru ca acesta sa le nașeasca micuțul. Vedeta manelelor și muzicii de petrecere este singura din…

- Maryl Streep a vorbit despe o experienta tragica din viata ei. Vedeta a dezvaluit ca a fost batuta, iar pentru a scapa de lovituri s-a prefacut moarta. Legendara actrita a suferit crunt din cauza agresiunii fizice pe care le-a suferit. A