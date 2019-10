Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Frantei nu va putea conta pe starul Kylian Mbappe la meciurile cu Islanda si Turcia din preliminariile EURO 2020, atacantul lui Paris Saint-Germain nefiind refacut complet dupa o accidentare la coapsa, a anuntat Federatia franceza de fotbal (FFF).

- Atacantul vedeta Kylin Mbappe, revenit in weekend dupa o accidentare, este in lotul Frantei pentru meciurile cu Islanda si Turcia din preliminariile EURO 2020, selectionerul Didier Deschamps convocandu-i de asemenea pe portarul Steve Mandanda si fundasul

- Starul brazilian Neymar a marcat un nou gol decisiv pentru echipa sa, Paris Saint-Germain, in partida castigata la limita in deplasare, cu scorul de 1-0, in fata formatiei Girondins Bordeaux, sambata, in cadrul etapei a 8-a a campionatului de fotbal al Frantei. Parizienii au avut numeroase ocazii de…

- Starul echipei PSG, Kylian Mbappe, refacut dupa o accidentare la coapsa suferita luna trecuta, este in lotul formatiei pariziene pentru meciul din deplasare cu Bordeaux, de sambata, din Ligue 1, a anuntat vineri antrenorul Thomas Tuchel. "Kylian si Mauro (Icardi) sunt in lot si sunt disponibili…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Frantei, Didier Deschamps, l-a convocat suprinzator pe Jonathan Ikone, mijlocasul ofensiv al lui Lille, pentru meciurile cu Albania si Andorra din preliminariile EURO 2020, informeaza AFP.

- Victima unei rupturi la coapsa stanga, duminica, in meciul cu Toulouse (4-0), Kylian Mbappe, atacantul echipei de fotbal Paris Saint-Germain, va fi indisponibil intre trei si patru saptamani, intre care doua meciuri ale nationalei Frantei si cel putin trei cu clubul parizian,

- Paris Saint-Germain, campioana en titre a Frantei, a invins pe teren propriu, cu scorul de 4-0, formatia FC Toulouse, intr-o partida din cadrul etapei a 3-a din Ligue 1, disputata duminica seara. Camerunezul Eric Maxim Choupo Monting, introdus in joc in minutul 14, in locul lui Edinson Cavani (accidentat),…