Kylian Mbappe, ambasadorul Hublot

Stiri pe aceeasi tema

- ANUNȚ DE PRESA LUNGU TRANS SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul „ACHIZITIE UTILAJE LUNGU TRANS SRL” is a post from: Ziarul National ANUNȚ DE PRESA LUNGU TRANS SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul „ACHIZITIE UTILAJE LUNGU TRANS SRL” is a post from: Ziarul National

- Reprezentantii clubului Universitatea Craiova, la care Ilie Balaci a evoluat o perioada importanta din cariera de fotbalist, au transmis un prim mesaj dupa ce s-a aflat ca fostul sportiv a murit subit, la varsta de 62 de ani. “Intr-o zi mohorata de toamna, Ilie Balaci a plecat sa joace in echipa ingerilor.…

- Sunt cuvintele lui Neymar, atacantul de la Paris Saint-Germain a laudat prestatia coechipierului sau Kylian Mbappe, autor a numai putin de patru goluri in 13 minute in cursul meciului castigat de PSG cu 5-0 in fata formatiei Olympique Lyon, , in cadrul etapei a 9-a din Ligue 1. “Stiam inainte de acest…

- Fabricantul japonez de ceasuri a dezvaluit trei noi modele Eco-Drive One, fabricate din Super Titanium ultra usor, si o editie limitata, cu ocazia centenarului firmei. Dezvaluite initial la ultima editie a salonului Baselworld, noile modele sunt acum disponibile. Este vorba de modele incredibil de subtiri,…

- Dupa ce saptamana trecuta au fost fata in fata cu George Maior, ambasadorul roman la Washington, ocazie cu care i-au adresat intrebari cu privire la activitatea sa ca reprezentant diplomatic al Romaniei in Statele Unite, reprezentantii Comisiei pentru politica externa a Senatului au redactat un document…

- Ambasadorul SUA la Bucuesti Hans Klemm a avut, ieri, o intrevedere cu Liviu Dragnea, in biroul acestuia din Palatul Parlamentului. Diplomatul a ajuns la Parlament in jurul orei 15.30, fara ca aceasta discutie sa fie pe agenda sefului Camerei Deputatilor. Dupa aproximativ o ora, americanul a plecat fara…

- Ambasadorul american in Romania a ajuns miercuri dupa-amiaza la Parlament. Hans Klemm s-a oprit in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Din cate se pare, inaltul reprezentant diplomatic american si al treilea om in statul roman avau programata o intrevedere, pentru aceasta dupa-amiaza.…