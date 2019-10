Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a semnat luni decretul prin care Statele Unite impun sanctiuni tintite impotriva a trei ministri turci, in scopul de a convinge Turcia sa puna capat „imediat” ofensivei din nord-estul Siriei impotriva militiilor kurde, aliate ale trupelor americane in lupte cu organizatia…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca spera ca luptatorii kurzi sirieni "sa se retraga" de la granita Turciei cu Siria in contextul in care Ankara a lansat o ofensiva militara in acea zona, informeaza dpa."Este foarte greu sa infrangi niste forte care dispun de avioane,…

- Liderul comunitații kurde din Germania, Ali Ertan Toprak, a afirmat, intr-un interviu pentru Deutsche Welle, ca este șocat de slabiciunea aratata de țarile europene in relația cu Turcia lui Recep Tayyip Erdogan. Imediat dupa retragerea trupelor americane din nordul Siriei, Turcia a declanșat, miercuri,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. ''In…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca ”va distruge si elimina total economia Turciei” daca Ankara va face ceea ce el ar considera ca ”depaseste limitele” in Siria, relateaza Agerpres. Anterior, liderul SUA a anuntat ca nu va opri o invazie turca in nord-estul Siriei. ”Dupa cum am afirmat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat, luni seara, ca "va distruge" economia Turciei daca armata turca "va depasi limitele" prin incursiunea militara antikurda din Siria."Asa cum am mai declarat cu forta anterior, doar pentru a reitera, daca Turcia va face vreun lucru pe care eu, in…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni decizia administratiei sale de a retrage trupele SUA din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sprijinul fortelor kurde care lupta contra gruparii Statul Islamic (SI), transmit AFP, Reuters si dpa. ''Kurzii au luptat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a justificat, luni, decizia de retragere a trupelor americane din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sustinerea acordata grupurilor insurgente kurde, informeaza agentia de presa Reuters."Kurzii au luptat alaturi de noi, dar au primit…