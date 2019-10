Kurzii din Siria sunt favorabili planului german de creare a unei ''zone de securitate'' sub control international in nordul acestei tari, a anuntat joi liderul Fortelor Democratice Siriene (FDS), Mazloum Abdi, potrivit AFP. ''Exista un proiect (...) pentru desfasurarea unei forte internationale in zona de securitate. Noi il solicitam si il acceptam'', a spus Abdi in fata presei in localitatea Qamichli (nord-estul Siriei). ''Proiectul este in curs de dezbatere si va avea nevoie de sprijinul Statelor Unite si al Rusiei'', a adaugat liderul Fortelor…