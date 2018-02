Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Bilal Abdul Kareem a postat pe Twitter un mesaj video din Siria in care transmite cateva cuvinte pentru cetațenii ruși, in special pentru familia pilotului Roman Filipov – al carui avion ​Su-25 a fost doborat in Siria pe 3 februarie. Jurnalistul face apel la toți prietenii victimelor razboiului,…

- Luptatorii Armatei Siriene de Eliberare (ASE) au descoperit arme rusesti care erau ascunse intr-o cisterna ce urma sa ajunga in zonele controlate de kurzi, anunta InformNapalm. Grupul de investigatii prezinta imagini video cu soldați din armata turca, impreuna cu ASE, extragand arme și muniție ce urmau…

- Interpol a alcatuit o lista a militantilor Stat Islamic care ar fi ajuns in Italia si a trimis-o la sfarsitul anului 2017 Ministerului de Interne de la Roma. Autoritatile italiene au alertat agentiile antiterorism din numeroase alte tari europene. Suspectii sunt cetateni tunisieni, unii fiind inregistrati…

- Interpolul a facut publica o lista cu 50 de persoane suspectate ca ar fi agenti ISIS si despre care se crede ca au ajuns recent in Italia pe cale maritima. Suspectii ar incerca sa ajunga in alte tari europene, scrie The Guardian. Lista, obtinuta de ziarul britanic, a fost redactata de…

- "Aceste teste pe maimute si chiar pe oameni nu sunt justificabile in vreun fel din punct de vedere etic si ridica numeroase probleme cruciale care se afla la originea acestor incercari", a declarat un purtator de cuvant al Guvernului, Steffen Seibert. El a insistat asupra ”responsabilitatii speciale”…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a afirmat, duminica, ca Turcia va “curata” intreaga sa frontiera cu Siria, semn ca ofensiva turcilor asupra militiei kurde din Siria ar putea fi extinsa, relateaza Reuters.“Pas cu pas, vom curata intreaga noastra frontiera”, a spus Erdogan intr-un discurs,…

- Kurzii au anuntat duminica ca nu vor participa la negocierile de pace privind Siria programate pentru 30 ianuarie la Soci, în Rusia, "din cauza situatiei din Afrin", o enclava kurda din nordul-vestul Siriei care este tinta de peste o saptamâna a unei ofensive lansate de Turcia,…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat pregatit sa isi ceara scuze dupa a distribuit pe Twitter inregistrari video antimusulmane ale grupului britanic de extrema dreapta Britain First, potrivit unor extrase publicate vineri dintr-un interviu acordat pentru ITV, scrie AFP."Daca…

- Principalele grupuri kurde din Siria nu au primit o invitatie finala la un congres de pace programat sa aiba loc in Rusia saptamana viitoare si nu vor participa atat timp cat continua asaltul Turciei asupra provinciei Afrin, a anuntat joi un inalt oficial kurd, citat de Reuters. Cand congresul de…

- Principalele grupuri kurde din Siria nu au primit o invitatie finala la un congres de pace programat sa aiba loc in Rusia saptamana viitoare si nu vor participa atat timp cat continua asaltul Turciei asupra provinciei Afrin, a anuntat joi un inalt oficial kurd, citat de Reuters. Cand…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a îndemnat miercuri pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa-si reduca operatiunile militare în Siria, unde armata turca a lansat o ampla ofensiva împotriva unei militii kurde siriene aliate a Statelor Unite, relateaza AFP. …

- Coalitia militara condusa de catre Statele Unite in Siria a anuntat ca a eliminat aproximativ 150 de militanti ai organizatiei teroriste Stat Islamic in urma unor atacuri aeriene desfasurate in regiunea Valea Eufratului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a declarat, marti, ca operatiunile militare aeriene si terestre ale Turciei din nordul Siriei intrerup eforturile internationale duse impotriva retelelor teroriste Stat Islamic si al-Qaida, relateaza The Associated Press.

- Kurzii sirieni au facut apel luni la coalitia internationala sub comanda SUA ce lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) ''sa-si asume responsabilitatile'' in ce priveste ofensiva militara turca impotriva enclavei Afrin din nordul Siriei, ofensiva lansata de Ankara acum trei zile, relateaza AFP…

- Kurzii sirieni au facut apel luni la coalitia internationala sub comanda SUA ce lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) ''sa-si asume responsabilitatile'' in ce priveste ofensiva militara turca impotriva enclavei Afrin din nordul Siriei, ofensiva lansata de Ankara acum trei zile,…

- Grupul de migranți a fost descoperit in cadrul unei acțiuni pentru combaterea migrației ilegale. Cele 30 de persoane se aflau in zona platformei Solventul cand au fost abordați de polițiștii de frontiera. Grupul era format din 21 de barbați, doua femei și șapte copii și cu toții au ajuns…

- O tanara mireasa jihadista a fost arestata cand s-a intors in Marea Britanie cu copilul nascut intr-o tabara ISIS din Siria. Presa britanica spune ca aceasta este prima din ceea ce autoritațile se așteapta sa fie un aflux de jihadiști care se intorc in țara dupa infrangerea Statului Islamic. O femeie…

- 15 refugiati sirieni, printre care si copii, au fost gasiti înghetati în timp ce încercau sa treaca printr-un lant muntos care serveste drept granita cu Liban, relateaza BBC. 13 cadavre au fost descoperite vineri si înca doua sâmbata, dupa ce zona…

- Patru rachete au fost lansate, duminica, de kurzii din Siria asupra orasului turc Kilis, provocand pagube materiale si ranind o persoana, a declarat Mehmet Tekinarslan, guvernatorul regiunii Kilis, informeaza The Associated Press.

- Zece cetateni sirieni care incercau sa intre in mod ilegal in Liban au murit intr-o furtuna de zapada care a lovit o zona de frontiera cu Siria, aflata in razboi, a informat vineri armata libaneza, citata de DPA. Initial, noua cadavre au fost descoperite in zona muntoasa al-Sawayari-Masnaa, la granita…

- Numarul de civili ucisi in Siria si Irak de coalitia antijihadista condusa de SUA s-a triplat in 2017 din cauza atacurilor lansate impotriva centrelor urbane populate aflate in mainile gruparii Stat Islamic (SI), potrivit organizatiei neguvernamentale Airwars, informeaza vineri AFP. In total, in…

- Numarul de civili ucisi in Siria si Irak de coalitia antijihadista condusa de SUA s-a triplat in 2017 din cauza atacurilor lansate impotriva centrelor urbane populate aflate in mainile gruparii Stat Islamic (SI), potrivit organizatiei neguvernamentale Airwars, informeaza vineri AFP. In…

- Premierul desemnat Viorica Dancila castiga, ca europarlamentar, un salariu anual net de 78.174 de euro, potrivit declaratiei de avere. Asadar, salariul lunar net era de 6.515 euro. Grilele de salarizare a demnitarilor, conform Legii salarizarii unitare, indica pentru functia de prim-ministru…

- Se apropie implinirea a sapte ani de la inceputul razboiului civil din Siria. Iar luptele nu par sa incetineasca, chiar daca dusmanul oficial, Daesh, autointitulata Stat Islamic, a disparut ca jucator pe teren, redevenind organizatie terorista in retea. Din contra insa, valul de fum care acoperea situatia…

- Se apropie implinirea a sapte ani de la inceputul razboiului civil din Siria. Iar luptele nu par sa incetineasca, chiar daca dusmanul oficial, Daesh, autointitulata Stat Islamic, a disparut ca jucator pe teren, redevenind organizatie terorista in retea. Din contra insa, valul de fum care acoperea situatia…

- Reacția unui copil din Siria care credea ca va fi impuscat de obiectivul aparatului a impresionat o lume intreaga. Este vorba despre Adi Hudea, care a fost surprins in 2012, de fotojurnalistul turc Osman Sagirli. Atunci baiețelul avea 4 ani. Atunci cand i-a fost facuta poza, copilul a crezut ca se afla…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, Adrian Rankine-Galloway, a declarat, marti, ca "orice sugestie ca SUA sau fortele de coalitie ar fi avut un rol in atacarea bazelor militare ruse este nefondata si absolut iresponsabila". Ministerul Apararii rus a anuntat, luni, ca militantii teroristi…

- Ministerul Apararii rus a anuntat, luni, ca militantii teroristi sirieni au folosit 13 drone pentru a ataca, in noaptea de 6 spre 7 ianuarie, doua baze militare pe care Rusia le detine in Siria, insa nu au reusit sa provoace pagube mari, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- In Irak si in Siria se afla in prezent mai putin de 1.000 de combatanti ai gruparii Stat Islamic (SI), respectiv o treime din numarul estimat in urma cu numai trei saptamani, a indicat miercuri coalitia internationala sub comanda SUA care lupta impotriva organizatiei extremiste sunite, relateaza…

- Irakul si Siria au declarat amandoua, in ultimele saptamani, victoria impotriva gruparii Stat Islamic, dupa un an in care armatele celor doua tari, o serie de aliati straini si diverse forte locale i-au alungat pe jihadisti din toate orasele si satele care formau candva autoproclamatul lor ''califat''.SUA…

- Seful Statului Major al Armatei ruse, Valeri Gherasimov, a acuzat, miercuri, Statele Unite de antrenarea unor fosti militanti ai organizatiei teroriste Stat Islamic, in scopul de a destabiliza situatia din Siria, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Exprimandu-se la baza RAF (Royal Air Force) din Akrotiri, in sudul Ciprului, dna May a afirmat ca facilitatile din insula au reprezentat ''epicentrul'' operatiunilor impotriva Statului Islamic.''Astazi, datorita in mare parte eforturilor voastre, asa-numitul califat a fost zdrobit si nu…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a estimat ca razboiul din Siria contra gruparii Stat Islamic (SI) va fi "castigat pana la mijlocul, sfarsitul lui februarie", dar atunci "va trebui" discutat cu Bashar al-Assad, transmite AFP.

- Dupa ce Vladimir Putin a anuntat ca Rusia se va retrage militar din Siria, serviciul rus de securitate FSB si-a exprimat temerea ca jihadistii vor incerca sa destabilizeze situatia in interiorul tarii. La intalnirea cu sefii serviciilor de securitate din statele CSI, Vladimir Putin a evidentiat…

- Intr-un mesaj postat pe un cont al SI de pe serviciul de mesagerie criptata Telegram, organizatia Stat Islamic a anunțat ca va realiza operațiuni pe teritoriul american și a aratat imagini in care apar Times Square din New York, o centura cu explozibil și un detonator. ”Vom realiza mai multe…

- Zoobia Shahnaz, in varsta de 27 de ani si originara din Pakistan, a fost acuzata de frauda bancara si de spalare de bani, fiind detinuta fara dreptul de a putea fi eliberata pe cautiune.Procurorii au declarat ca aceasta a luat imprumuturi frauduloase in valoare de 85.000 de dolari, pentru…

- Aproape o treime din armele folosite de gruparea Stat Islamic sunt fabricate in state membre UE, intre care Romania, potrivit unui raport al Conflict Armament Research (CAR), organizatie internationala care documenteaza traficul de arme in zonele de razboi, scrie The Telegraph Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/arme-romanesti-gasite-la-gruparea-stat-islamic-in-siria-si-irak-raport-conflict-armament-research_393138.html#ixzz51KOgo8km

- Trei ani de anchete pe teren intre Kobane, in Siria, si Bagdad, in Irak, 40.000 de piese adunate de pe linia frontului si analizate cu grija, zeci de contracte de cumparare si de export analizate amanuntit: raportul privind armele organizatiei Stat Islamic (SI) publicat joi, 14 decembrie, de ONG-ul…

- Hassan Nasrallah a cerut aliatilor sa creeze o strategie "in teren" pentru a confrunta Israelul. Gruparea Hezbollah, sustinuta de Iran, a combatut organizatia militanta Stat Islamic in Siria, impreuna cu aliatii regionali.Liderul Hezbollah s-a adresat, printr-un video, manifestantilor din…

- Ministerul rus al Apararii a condamnat, duminica, declaratiile ministrului francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, potrivit caruia Rusia si-a atribuit in mod nedrept victoria impotriva organizatiei teroriste Stat Islamic in Siria, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Cetatenii britanici care lupta pentru gruparea Statul Islamic (SI) ar trebui localizati si ucisi, nu sa li se permita revenirea in tara, a declarat joi noul ministru britanic al apararii, Gavin Williamson, pentru Daily Mail, potrivit AFP, scrie agerpres.ro. "Pur si simplu, punctul meu de vedere…

- ”Vom mentine angajamentul nostru pe teren atat timp cat este necesar, pentru a ne sustine partenerii si a impiedica reintoarcerea gruparilor teroriste in aceasta tara. Sprijinul SUA nu se va incheia pana cand Stat Islamic nu va fi complet infrant”, a afirmat purtatorul de cuvant al Pentagonului.…

- Ministerul rus al Apararii a informat luni ca aviatia sa a efectuat zeci de misiuni de sustinere a militiilor, in special kurde, din estul Siriei, afirmand ca regiunea urmeaza sa fie eliberata in curand de jihadisti, transmite AFP. Acest comunicat a fost dat publicitatii la o zi dupa o declaratie…

- In cursul saptamanii trecute, 65 de straini, care au fost depistați la bordul unei ambarcațiuni pe Marea Neagra, au cerut azil in Romania, conform Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI). Polițiștii de imigrari au preluat, la sfarșitul saptamanii trecute, de la Poliția de Frontiera, 65 de persoane…

- Șase solicitanți de azil sirieni, arestați marți fiind suspectați de pregatirea unui atentat in Germania, au fost puși in libertate miercuri din lipsa de probe, potrivit procuraturii din Frankfurt (vest), relateaza AFP. Anchetatorii nu au gasit "indicii suficiente" care sa duca…

- Recep Tayyip Erdogan, presedintele Turciei, a criticat, miercuri, indiferenta Occidentului fata de crizele umanitare cu care se confrunta unele state musulmane, afirmand ca lipsa reactiei arata adevarata fata a statelor din Occident, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Prezent la o reuniune…