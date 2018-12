Uniunea Europeana trebuie sa isi dezvolte relatiile economice cu tarile din Africa si sa prinda din urma eforturile Chinei pe acest continent, au transmis lideri europeni la o conferinta privind investitiile in tehnologie intre UE si Uniunea Africana la Viena, relateaza DPA.



"Nu trebuie sa predam Chinei continentul african", a spus cancelarul austriac Sebastian Kurz, a carui tara detine presedintia semestriala a Consiliului UE.



Desi asigura mai mult de jumatate din ajutorul global pentru dezvoltare, blocul comunitar a ramas in urma la investitiile pe piata libera in tarile…