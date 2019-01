Kurz, pus la colț: Uitați-vă la România, nu sunteți în poziția să arătați cu degetul Guvernul austriac a fost laudat pentru realizarile din mandatul sau la carma UE, insa punctul nevralgic a fost atins in fiecare discurs: pozitia fata de migratie. Amintim ca, la sfarsitul anului trecut, la Marrakesh, a fost aprobat de catre 150 de tari Pactul mondial al ONU asupra migratiei. Cateva tari membre UE, inclusiv Romania, au sustinut acordul, insa altele, in frunte cu Austria, aflata la acel moment la presedintia Uniunii, s-au retras din proces sau au ramas neutre, invocand necesitatea unor consultari interne. Asta a starnit critici dure din partea majoritatii grupurilor din PE,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

