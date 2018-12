Kurz, mesaj pentru Dăncilă după întrevederea de la Guvern ''Doamna ministru, va mulțumesc ca am avut ocazia sa fiu oaspetele dumneavoastra, astazi, aici, cu ocazia predarii ștafetei președinției Consilului Uniunii Europene, la 31 decembrie, respectiv la 1 ianuarie se va intampla acest lucru. Putem sa facem acest lucru incepand de acum in mod informal. Pe parcursul președinției noastre am depus eforturi deosebite, am reușit sa organizam foarte multe dialoguri, au fost abordate multe tematici, am reușit sa obținem compromisuri, a fost o colaborare intensa și președinția a fost una de succes. Vrem sa dorim toate cele bune președinției romane. Exista… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

