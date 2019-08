Stiri pe aceeasi tema

- Implementarea unei noi investitii nipone majore in Romania, precum si demararea unor initiative comune in domeniile start-up, IT si automotive au fost doua dintre concluziile discutiilor purtate de delegatia romana condusa de secretarul de stat Paula Pirvanescu cu comunitatea de business nipona, in…

- Fie ca mergeti sa vizitati Tokyo sau muntele Fuji, Japonia este o destinatie ce va va schimba perspectiva culturala asupra a ceea ce inseamna acest taram. Inainte de a pleca, insa, aveti grija sa va familiarizati cu regulile generale pentru eticheta sociala.

- Avertizarea vine in contextul in care peste 80 de milimetri de precipitatii pe ora ar fi fost inregistrati in unele zone ale insulei miercuri dimineata, potrivit Agentiei meteorologice nipone. Conform acesteia, unele parti ale insulei Kyushu ar putea sa primeasca miercuri intreaga cantitate lunara…

- Doua echipe de control s-au deplasat la adresele din București și din Targu Jiu ale Asociației Tineri Parteneri pentru Dezvoltarea Societații Civile dupa ce Ministerul Turismului s-a autosesizat in cazul copiilor abandonați de organizatori in tabara organizata la Tokyo, in Japonia de asociația mai sus…

- Potrivit agentiei de presa Kyodo, aceasta ar fi prima vizita in Iran in 41 de ani a unui premier al Japoniei. Un responsabil guvernamental a precizat pentru AFP ca Tokyo 'continua sa se ocupe de detaliile programului, intre care persoanele pe care le va intalni' Abe. Presa nipona afirma ca prim-ministrul…

- Japonia a condamnat joi ceea ce a descris drept o crestere a prezentei militare a Rusiei in arhipelagul aflat in disputa intre cele doua tari dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, potrivit dpa, potrivit agerpres.ro.'Acumularea militara in Teritoriile de Nord este inacceptabila pentru Japonia',…

- Intre Rusia si Japonia se mentin divergente 'foarte semnificative' cu privire la problema insulelor Kurile, revendicate de cele doua tari, a afirmat vineri ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de AFP.Inaintea unei intalniri la Moscova cu omologul sau japonez Taro Kono, seful diplomatiei…