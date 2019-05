Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 28 mai – Sputnik. Autoritațile autoproclamatei republici Kosovo vor încerca din nou sa ocupe cu forța localitațile populate de sârbi din nordul provinciei, a declarat deputaților parlamentului de la Belgrad, președintele Serbiei, Aleksandar Vucic. Acțiunile unitaților…

- "Este un caz realmente atroce. Sunt foarte revoltat. Sincere condoleante victimelor si sper ca ranitii sa se refaca rapid", a declarat Abe la televiziune.Atacul, un eveniment rar in Japonia, considerata o tara sigura, a survenit cu putin inainte de ora locala 08:00 in orasul de la sud de…

- Imbracata intr-o rochie Calvin Klein de 4.000 de dolari, Melanie Trump a fost pusa in dificultate din cauza vantului, fiind nevoita sa-și ținaa rochia cu mana. Donald Trump a sosit sambata in Japonia pentru o vizita de patru zile destinata sa consolideze legaturile dintre cele doua țari, dar …

- Din aceasta primavara, magiunul de Topoloveni, primul produs romanesc care a obtinut denumirea de Indicatie Protejata la nivelul UE, este si marca protejata in Japonia. Timp de patru zile, firma ce produce magiunul de Topoloveni a fost singura din Romania selectata sa participe la o misiune economica…

- Intre Rusia si Japonia se mentin divergente 'foarte semnificative' cu privire la problema insulelor Kurile, revendicate de cele doua tari, a afirmat vineri ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de AFP.Inaintea unei intalniri la Moscova cu omologul sau japonez Taro Kono, seful diplomatiei…

- Statele Unite si Japonia au stabilit, in cadrul unei reuniuni la nivel ministerial, intensificarea cooperarii in materie de securitate cibernetica si in privinta apararii spatiale, anunta Departamentul de Stat de la Washington. Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, si secretarul interimar…

- Capitala Japoniei a inflorit la propriu. Ciresii in floare au transformat parcurile din Tokyo intr-o lume de poveste.Localnicii si turistii profita din plin de vremea frumoasa si admira privelistea.

- Japonia, a treia economie a lumii, a lansat luni un nou sistem de vize destinat sa aduca mai multi muncitori straini intr-o tara care se confrunta cu un deficit acut de mana de lucru. Aceasta este o schimbare semnificativă faţă de politicile stricte în materie de imigraţie,…