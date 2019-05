Stiri pe aceeasi tema

- Responsabilii irakieni, care sunt ingrijorati de posibilitatea ca tensiunile dintre Washington si Teheran sa degenereze pe teritoriul lor, au atentionat impotriva "pericolului razboiului", cu ocazia unei vizite a ministrului afacerilor externe iranian Mohammad Javad Zarif, informeaza duminica AFP…

- Departamentul de Stat al SUA a ordonat miercuri parasirea Irakului de catre ''angajatii guvernamentali din personalul non-esential'', a anuntat ambasada SUA la Bagdad, transmit Reuters si dpa. Facand referire la ambasada si la consulatul SUA de la Erbil (capitala Kurdistanului irakian),…

- Facand referire la ambasada si la consulatul SUA de la Erbil (capitala Kurdistanului irakian), circulara mentioneaza ca ''serviciile consulare ordinare vor fi suspendate temporar''. ''Guvernul Statelor Unite dispune de capacitate limitata de a furniza servicii de urgenta cetatenilor americani in…

- Generalul Le Duc Anh, fostul președinte al Vietnamului, a murit luni. Avea 99 de ani. Fostul șef de stat a decedat la casa sa din Hanoi. Nascut in 1920 in districtul Phu Loc, provincia Thua Thien-Hue din centrul Vietnamului, Anh s-a alaturat revoluției in 1937 și a devenit membru al Partidului Comunist…

- Ilustrand aceasta reluarea a relatiilor dupa decenii de ruptura diplomatica, o importanta delegatie de oameni de afaceri si oficiali a efectuat miercuri si joi o vizita la Bagdad.Premierul irakian Adel Abdel Mahdi - care urmeaza sa efectueze o vizita la Teheran sambata si duminica - este…

- Autoritatile britanice au returnat marti ambasadorului irakian la Londra o stela babiloniana extrem de valoroasa, cu o vechime de 3.000 de ani, probabil furata in timpul razboiului din Irak, informeaza AFP. Directorul British Museum, Hartwig Fischer, a inmanat stela, autentificata de experti,…

- Senatorul american Bernie Sanders si-a lansat, sambata seara, campania electorala pentru a fi desemnat candidat al Partidului Democrat in scrutinul prezidential din anul 2020, informeaza BBC News online.Intr-un discurs rostit in Brooklyn (New York), Bernie Sanders l-a catalogat pe Donald Trump,…