„Kronodesign Puzzle” – un concept inovator de evenimente a fost lansat de compania Kronospan

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache (PSD), a declarat joi, pentru MEDIAFAX, despre faptul ca rezolutia de clasare a unui dosar in care vizat Klaus Iohannis nu a fost semnata de Augustin Lazar asa cum a afirmat ministrul Justitiei, ca „cine a lansat-o sa o descurce”.

- Acesta va fi al doilea concert sustinut de grupul rock la Bucuresti. Bon Jovi a mai cantat in Piata Constitutiei in luna iulie a anului 2011. „This House Is Not For Sale" este cel mai recent material de studio lansat de trupa - cel de-al 13-lea album. Discul a fost lansat pe 4 noiembrie 2016 prin intermediul…

- Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc anun lansarea Registrului electronic de eviden a contractelor de internship httpswww.internship.anofm.ro .Registrul înfiinat i gestionat de ANOFM ine evidena tuturor contractelor de internship organizaiilegazd (persoane juridice la care internii des...

- Casa de Discuri Electrecord a lansat, sambata seara, la Targu Mures, setul de CD-uri "Valori Muzicale Romanesti" prin care se urmareste punerea in valoare a patrimoniului muzical romanesc, in cadrul proiectului cultural "100 de ani in 10 zile" al Asociatiei Transilvane pentru Cultura din Targu Mures,…

- Primaria orasului Ovidiu a obtinut finantare europeana, de aproximativ 3 milioane de euro, pentru reconstruirea si punerea in valoare a Castrului Roman, monument de insemnatate nationala. Pe data de 16.10.2018, la sediul primariei Ovidiu a avut loc conferinta de lansare a proiectului de insemnatate…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a lansat un nou apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de invatamant universitar din regiunea Sud – Muntenia. Alocarea financiara aferenta acestui apel de proiecte este de 11,25 milioane de euro, in cadrul caruia potentialii…