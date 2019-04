Stiri pe aceeasi tema

- Darren Carvill, in varsta de 38 de ani, era angajat contabil la o firma, dar era bataia de joc a tuturor colegilor. Satul sa fie umilit, Darren s-a gandit sa se razbune. A luat 150.000 de lire sterline, aproape 200.000 de euro, din contul firmei și i-a "spart" pe toți intr-o singura noapte pe zece escorte,…

- Sportiva Andreea Beatrice Ana a castigat, joi, medalia de bronz la categoria 55 de kilograme, prima a Romaniei la Campionatele Europene de lupte care se desfasoara in aceste zile in Sala Polivalenta din Bucuresti. Ea a invins-o in finala mica pe reprezentanta Republicii Moldova, Mariana…

- Corespondența speciala din Bruxelles de la Carmen Dinu Consiliul ministrilor de agricultura ai Uniunii Europene, care se reuneste azi la Bruxelles sub coordonarea ministrului roman, va examina pachetul legislativ privind reforma politicii agricole comune (PAC) post-2020 si evolutia negocierilor cu Parlamentul…

- Peste doua miliarde de tineri faceau parte, in anul 2015, din Generația Z (cei nascuți dupa 1995), conform datelor statistice la nivel mondial. Intre 50% și 72% dintre tinerii Generației Z vor sa iși creeze propria firma, conform sondajelor realizate in Europa și America. In fiecare an, din Romania…

- Robert Glința (21 de ani) este primul sportiv roman calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, 2020. Sportivul a realizat baremul A in proba de 100 de metri spate, 53.83 secunde, in cadrul etapei de Cupa Europeana de la Luxemburg. Robert a inotat perfect, impunandu-se in fața campionului european Kliment…

- Ministrul de stat pentru Europa si America al Regatului Unit, Sir Alan Duncan, i-a transmis ministrului delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, ca indiferent de deznodamantul procesului Brexit, drepturile cetatenilor romani din Marea Britanie vor fi respectate, potrivit unui comunicat al Ministerului…

- OPTIMIST… Speranta atletismului vasluian la o participare la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, Andrei Micu, isi doreste sa fie primul roman care arunca 80 de metri si sa obtina o medalie olimpica. Sportivul anului 2018 in judetul Vaslui, atletul Andrei Mihaita Micu viseaza la o medalie olimpica. “Cel…