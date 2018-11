Harvard Crimson, cel mai vechi ziar universitar american, a anuntat pe site-ul sau numirea afro-americanei Kristine Guillaume, in varsta de 20 de ani, in postul de presedinta a ziarului, relateaza luni AFP. Este vorba de o mica victorie pentru diversitate in mass-media americane: ziarul prestigioasei universitati americane Harvard va fi condus, pentru prima oara in cei 145 de ani de existenta, de o tanara de culoare. Kristine Guillaume, aflata in anul trei la istoria si literatura afro-americana, este "prima femeie de culoare numita in postul de presedinta in cei 145 de ani" de istorie a ziarului,…