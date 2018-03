Stiri pe aceeasi tema

- Pe 17 martie, celebra trupa care scoate hit dupa hit va invita la un show de zile mari! DJ Project implineste 18 ani si serbeaza majoratul asa ca este motiv de mare sarbatoare! Celebra trupa care are in repertoriu peste 20 de hit-uri, precum “Mi-e dor de noi”, “Nu”, “Regrete”, “Bun ramas”, “Suflet vandut”…

- Elena Jidanasu, ”micuta rusoaica” a Barladului, cum ii spun apropiatii, a fost cea mai mica participanta la olimpiadei de limbi straine desfasurate in acest an in Vaslui, eleva de clasa a II-a concurand la categoria A1, alaturi de elevi de clasa a V-a. A realizat o lucrare aproape perfecta, obtinand…

- Celebra actrita Cameron Diaz, 45 de ani, se retrage din actorie pentru a se dedica mai mult vietii private, alaturi de sotul ei, Benji Madden, 39 de ani. Asta daca prietena ei a spus adevarul. Ultimul film al lui Cameron Diaz a fost "Annie".

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin implinește 31 de ani. Cu aceasta ocazie, artista a facut un scurt bilanț al celor intamplate in viața și cariera sa. Interpreta de muzica populara Maria Constantin a trecut prin momente dureroase anul trecut, dupa ce s-a separat de omul de afaceri Marcel…

- Chiar daca problemele de sanatate cu care s-a confruntat DJ Wanda nu au fost deloc de neglijat, aceatea par, acum, date uitarii si artista se ved ein situația de a fi renascut asemenea pasarii Phoenix.

- Compania franceza Edenred este pregatita din punct de vedere tehnic, operational si comercial pentru a lansa tichetele de masa in Republica Moldova si estimeaza ca va produce primul tichet de masa in luna martie, dupa primirea autorizatiei de la Agentia de Servicii Publice.

- Sherine Abdel Wahab, cantareata egipteana de muzica pop care a fost trimisa in judecata pentru ca a facut o afirmatie nefavorabila in legatura cu fluviul Nil, a fost condamnata la sase luni de inchisoare, scrie AFP.com. O instanta din Cairo a condamnat-o pe artista pentru ca aceasta a raspandit „informatii…

- Celebra cantareața și actrița Barbra Streisand a facut o dezvaluire de-a dreptul șocanta! Fanilor nu le-a venit sa creada cand au auzit ce gest incredibil a facut artista. Mulți au condamndat-o pentru faptul ca se joaca de-a Dumnezeu fara sa știe consecințele!

- Challans, o localitate franceza in care ploaia este un lucru obisnuit, a reusit sa scape de precipitatii din 14 februarie datorita unui decret aprobat de primarul, Serge Rondeau, care obliga soarele "sa fie prezent in fiecare dimineata", relateaza EFE. "Soarele are obligatia sa fie prezent in fiecare…

- Celebra si magnifica coptura transilvana, raspandita mai ales in tarile din sud, Barsei, Fagarasului, Amlasului, Hategului, preparatul “Taci si inghite” se gateste rapid si este un adevarat deliciu. Reteta o regasim la Radu Anton Roman, regretatul gastronom, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri…

- Este una dintre cele mai iubite si apreciate actrite de telenovele. Ana Layevska le-a furat inimile romanilor gratie rolurilor inconfundabile pe care le-a jucat in telenovelele difuzate in Romania, iar aprecierea romanilor pentru frumoasa actrita a crescut de la rol la rol.

- Consiliul de disciplina al Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Vrancea s-a intrunit vineri pentru a discuta contestația profesoarei de franceza de la Golești. Aceasta a contestat la IȘJ decizia Consiliului de Administrație (CA) al Școlii Golești in baza careia i-a fost desfacut disciplinar contractul…

- Celebra balerina Alina Cojocaru a transmis romanilor un mesaj prin intermediul albumului „ROMANI DE CENTENAR”, editat de revista Q Magazine și dedicat implinirii a 100 de ani de la Marea Unire din 1918.De la 9 ani lumea baletului, cu generozitate, mi-a deschis uși și posibilitați spre oameni…

- Interpretele au participat aseara la „Balul Iubirii” un eveniment dedicat tuturor celor care sarbatoresc iubirea. A fost un eveniment spectaculos, domnii au fost imbracați la patru ace. iar femeile și-au ales cele mai elegante și spectaculoase rochii. Natalia a facut furori cu o rochie neagra, cu trena…

- Au format un cuplu pe micile ecrane, in pelicula ”Twilight”, dar și-n realitate, implinind visele oricarei adolescente. Totuși, relația lor a ajuns la un final abrupt atunci cand Kristen Stewart i-a fost infidela lui Robert Pattinson cu regizorul Rupert Sanderson, cu care lucrase la pelicula ”Snow White…

- Bianca Dragușanu a dezvaluit cand s-a sarutat prima oara și unde a avut loc inițierea. Bianca Dragușanu, partenera de viața a prezentatorului de televiziune Victor Slav , nu a uitat primul sarut. De Ziua Indragostiților, intr-un interviu pe care l-a acordat in exclusivitate pentru revista Viva , Bianca…

- Colectivul de cadre didactice de la Școala din Garoafa este mai sarac de acum incolo, prin pierderea profesoarei de limba franceza Mariana Dascalu. Mai bine de trei decenii, Mariana Dascalu i-a invațat pe elevii din localitate franceza. Aceasta a fost foarte atașata de școala și elevi, pe care…

- Conform unor surse apropiate acesteia, celebra cantareata s-a internat intr-o clinica de psihiatrie pentru a se trata de depresie si de anxietate, afectiuni dezvoltate la scurt timp dupa ce a fost diagnosticata cu lupus, o boala autoimuna nevindecabila. In ciuda faptulul ca a trecut cu brio printr-o…

- Interpreta de muzica populara Nicoleta Voica nu traiește doar din cantari, ci are și alte pasiuni, de pe urma carora face bani. Nicoleta Voica, care iubește din nou dupa trei casnicii eșuate , este una dintre cele mai apreciate soliste de muzica populara din Romania. Nicoleta Voica, care a slabit extraordinar…

- Irina Loghin, clipe de cosmar peste Ocean. A fost infestata cu un virus care a ucis oameni in America. Acum este acasa, insa in stare delicata! „Cum am ajuns in tara am mers de urgenta la medic. Dupa nopti pierdute, turneul din State este obositor, aveam program vineri, sambata, duminica in…

- „M-a invitat in avionul lui privat”, a povestit aceasta blonda faimoasa despre intalnirea cu presedintele american. despre cine este vorba? Acum are 64 de ani si a fost unul dintre cele mai de succes manechine. Este vorbadespre Christie Brinkley, care a povestit pentru revista Porter intalnirea ei cu…

- A trecut ceva timp de cand n-am mai vazut-o pe celebra actrița din „Twilight” activand pe la Hollywood. E drept, unele pelicule de-ale ei sunt in post-producție, așa ca aceasta ar putea fi explicația pentru care Kristen Stewart a fost de nevazut, in ultimele luni, in peisajul hollywoodian. Kristen Stewart…

- Kristen Stewart era doar o puștoaica atunci cand a fost aleasa pentru rolul principal din seria ”Twilight”. Dupa acest moment wow al carierei sale, a urmat distribuirea in producția ”Snow White and the huntsman” și apoi nimeni nu a mai auzit de Kristen. Shia LaBeouf a facut istorie cu rolul din seria…

- Absolventii programului de masterat in limba germana de la Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine (FABIZ) din cadrul ASE sunt recrutati de angajatori pentru salarii care pot sa ajunga si la 6.000 de lei net pe luna, a spus Tanase Stamule, prodecanul FABIZ. Mai mult, veniturile…

- Celebra cantareața P!nk a lansat ieri un videoclip cu impact puternic, dupa ce a cantat piesa “Wild Hearts Can’t Be Broken” la a 60 a ediție a premiilor Grammy. Filmat in intregime alb negru, clipul o prezinta pe P!nk imbracata intr-un top alb și uitandu-se la camera in timp ce transmite mesajul piesei.…

- Una dintre cele mai indragite interprete de muzica populara de la noi din tara, a facut dezvaluiri uluitoare, in fata camerelor de luat vederi. Vedeta a marturisit faptul ca este o femeie intelegatoare si-ar ierta iubitul pentru o eventuala aventura amoroasa.

- Interpreta de muzica populara Veta Biriș a vorbit despre unul dintre marile sale regrete, și anume ca nu a putut imbraca rochia de mireasa. Veta Biriș, care a trecut prin momente foarte grele de-a lungul vieții , nu a imbracat rochia de mireasa. Acesta este unul dintre marile sale regrete. Veta Biriș,…

- Pana marti dimineata, la ANAF depusesera deja celebra Declaratie 600 circa 8.400 de romani, a declarat marti pentru HotNews presedintele ANAF, Mirela Calugareanu. Potrivit sefei ANAF, obligativitatea depunerii declaratiei ar viza circa 210.000 de contribuabili, ceea ce inseamna ca 4% din cei vizati…

- Scrisoare emoționanta transmisa de actrița Dorina Chiriac parlamentarilor, pe contul sau de Facebook. Ea le cere aleșilor sa respinga modificarile aduse Codului Fiscal, aratând ca formularul 600 îi obliga pe cei care câștiga venituri din

- Pregatirile pentru etapa naționala a Concursului International Eurovision Song Contest 2018 sunt pe ultima suta de metri. Audițiile live ale pieselor inscrise in selecția naționala a concursului se vor desfașura pe data de 24 ianuarie. Un juriu format din profesioniști din domeniu va evalua prestația…

- Nu mai e demult nici o indoiala ca Lora este una dintre cantarețele de la noi cu VOCE. Ea a demonstrat, de multe ori,ca are o voce puternica. Poate, oricand, sa interpreteze, live, orice melodie sau gen muzical. Pentru asta, fanii au indragit-o imediat! Acum, Lora ne-a uimit cu o piesa cantata in limba…

- Vica Blochina a devenit o clienta fidela si trece foarte des pragul medicilor esteticieni. Fosta iubita a lui Piturca a facut abuz de operatiile estetice, iar acum chipul ei este de nerecunoscut.

- In primul rand, este important sa stabilesti cat timp ai la dispozitie pentru a urma niste cursuri care sa te ajute in aceasta directie. Apoi, iti propunem sa studiezi clasamentul realizat de cei de la Foreign Service Institute. Acestia au impartit cele mai importante limbi ale lumii…

- Mica stațiune montana Borovets, Bulgaria a devenit un adevarat magnet pentru petrecareții galagioși. Bauturile alcoolice ieftine și cluburile deocheate au adus dupa sine petrecerile depravate ale turiștilor britanici.

- Celebra jucatoare de tenis, care a devenit mama pe 1 septembrie 2017, a dezvaluit recent intr-un interviu ca a fost la un pas de moarte cand i-a dat naștere fiicei sale, Alexis Olympia, fiind supusa la doua intervenții chirurgicale. Serena povestește ca ritmul cardiac al bebelușului a inceput sa scada…

- Citeste si: Controversatul miliardar-investitor Paul Singer, care controleaza pe piata romaneasca Fondul Proprietatea, seamana panica pe Wall Street: ”Pregatiti-va sa se dezlantuie iadul. In scurt timp va fi un masacru pe pietele financiare” Cine este Paul Singer, "vulturul de pe Wall Street"…

- O profesoara de limba franceza de la Școala Golești a primit decizie de desfacere a contractului de munca, decizia fiindu-i inaintata de conducerea unitații de invațamant. Decizia desfacerii contractului de munca a fost luata de Consiliul de Administrație al școlii in baza unui raport emis de comisia…

- Anul 2017 a inceput cu proteste de amploare in toata tara, insa se pare ca raul abia urmeaza! Celebra clarvazatoare Maria Ghiorghiu, cea care a prevestit si incendiul din Colectiv, anunta ca o noua Revolutie va lovi Romania. (CITESTE SI: A anticipat dezastrul de la Colectiv, iar acum... Celebra prezicatoare…

- Mirabela Dauer a acordat un interviu in care a explicat ca nu i-a fost deloc ușor sa ajunga celebra și sa faca ceea cei place cel mai muklt, și anume sa cante și sa incante publicul. Mirabela Dauer, al carei nume real este cu totul altul , a fost invitata la o emisiune de la Antena 3. In cadrul interviului,…

- Interpreta de muzica populara Sofia Vicoveanca a marturisit ca a ajuns sa fie mustrata de nepoata sa. Una dintre cele mai iubite interprete de muzica populara de la noi, Sofia Vicoveanca, este invitata Florentinei Fantanaru intr-o editie de sarbatoare a emisiunii “Dincolo de aparente”, difuzata sambata…

- Au fost anuntate cele mai ascultate si difuzate melodii in 2017. Celebra revista Billboard a publicat topul, iar castigator detasat este artistul britanic Ed Sheeran. Piesa lui, „Shape of You”, a doborat anul acesta recordul de longevitate in top 10.

- In orașe este predata engleza, iar la sate - franceza. Potrivit datelor statistice, 90 la suta din elevii din centrele raionale studiaza limba engleza, iar in sate, 53 la suta dintre tineri invața doar limba franceza. Directorii scolilor din mediul rural spun ca elevii nu pot sa opteze pentru engleza,…

- Soc in lumea politica autohtona! Un cunoscut sef de partid si-a parasit iubita, cei doi petrecandu-si sarbatorile separat. Este vorba despre Bogdan Diaconu, liderul PRU, care a incheiat relatia cu vedeta TV, Rocsana Marcu, anunta newsteam.ro.Citește și: Detaliu interesant! Unde lucreaza MAI…

- Publicatia americana Rolling Stone si-a schimbat actionarul majoritar, dupa 50 de ani, dupa ce compania Penske Media a achizitionat 51% din actiuni, surse din piata vorbind despre o tranzactie in valoare de 100 de milioane de dolari, informeaza AFP.

- Anamaria Prodan a avut parte de o distracție pe cinste cu cele mai bune prietene ale sale. Anamaria Prodan, care a marturisit ca și-ar mai dori o fetița , a implinit 45 de ani pe 17 decembrie. Celebra impresara, care a fost casatorita cu fostul baschetbalist Tiberiu Dumitrescu , s-a distrat pe cinste…

- Celebra catedrala Sagrada Familia Gaudi a fost reprodusa din gheața intr-o peștera din Slovacia. Sculptorii au lucrat citeva saptamini, dar rezultatul este unul de-a dreptul spectculos. Catedrala de gheața de la Hrebienok este acum o parte a sezonului de iarna din High Tatras. A durat citeva saptamini…

- Violonistul Alexandru Tomescu va reveni la Sala Radio, alaturi de Orchestra de Camera Radio, miercuri, de la ora 19.00, sub bagheta dirijorului Martin Panteleev, si va interpreta un program integral Mozart, potrivit NEWS.RO. Citeste si: Premierul Tudose a facut ANUNTUL: 'Am depus acte pentru…

- A primit eticheta de „cea mai cunoscuta soacra din showbiz” imediat dupa ce și-a facut apariția intr-un videoclip al nurorii sale. Ioana Munteanu, mama soțului Deliei Matache, a aparut in videoclipul piesei „Ramai cu bine”, jucand rolul soacrei bagacioase și inca de pe atunci ne demonstra…