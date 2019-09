Kristalina Gheorghieva, noul director al FMI

Baia Mare: Anuala de Arhitectura Nord-Vest 2019, in perioada 26-28 septembrie

Filiala Nord Vest a Ordinului Arhitectilor din Romania organizeaza in perioada 26-28 septembrie Anuala de Arhitectura Nord-Vest 2019, care va avea tema „Pentru comunitate”. Acest eveniment se adreseaza in egala masura profesionistilor in proiectare… [citeste mai departe]