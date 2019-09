Kristalina Georgieva este confirmată în funcţia de director general al FMI ”Sunt profund onorata ca am fost selectata ca director general al FMI si recunoscatoare pentru increderea acordata de membrii Fondului si board-ul executiv. Doresc sa o apreciez pe predecesoarea mea Christine Lagarde, un mare lider si o prietena draga, a carei viziune si munca neobosita au contribuit atat de mult la continuarea succesului Fondului”, a afirmat Georgieva intr-un comunicat.



Georgieva a mai afirmat ca FMI este o institutie unica, cu o istorie extraordinara si cu angajati de clasa mondiala.



"Am o incredere ferma in mandatul Fondului de a contribui la stabilitatea…

Sursa articol si foto: rtv.net

