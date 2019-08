Singurul contra-candidat al acesteia, olandezul Jeroen Dijsselbloem a felicitat-o ​​pe Twitter dupa un vot din cel de-al doilea tur in care a iesit drept castigator clar. Georgieva, 65 de ani, este director executiv al Bancii Mondiale dupa o lunga cariera la creditor, organizatia geamana a FMI. Georgieva este un politician de centru-dreapta, care a crescut in Bulgaria, sub comunism. Kristalina Georgieva este doctor in economie si masterat in economie politica si (...)