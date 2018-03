Stiri pe aceeasi tema

- Rusia 'ramane deschisa' unei intalniri intre presedintii rus Vladimir Putin si american Donald Trump, evocata de cei doi sefi de stat intr-o convorbire telefonica saptamana trecuta, in pofida expulzarilor de diplomati decise de Washington, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap. Si Xinhua a relatat pe larg despre dialogul intre cei doi sefi de stat.Cu aceasta ocazie,…

- Președintele rus, Vladimir Putin, cauta sa consolideze ideea „zonelor de influența“ in lume, iar pentru asta este dispus sa faca concesii in problema Donbasului, acceptand implementarea acolo a scenariului bosniac sau kosovar, sustine publicatia „TIME”. „Putin spera sa imbunatațeasca relațiile cu Occidentul.…

- Donald Trump condamna atacul din sudul Franței. Președintele SUA, Donald Trump, a transmis pe Twitter sprijinul pentru victimele atacului sangeros din sudul Franței, in care patru persoane și-au pierdut viața. Trump spune ca el condamna ”acțiunile violente ale atacatorului și pe orcine care ii ofera…

- Guccifer 2.0. pretindea ca este roman și ca s-a inspirat de la Marcel Lazar Lehel, cel care a folosit pentru prima oara acest nume.Dezvaluirea are implicații de pentru ancheta comisiei speciale condusa de procurorul american Robert Muller privind legaturile echipei lui Donald Trump cu Rusia…

- Guccifer 2.0 lucra pentru spionajul militar rusesc. Hackerul Guccifer 2.0, care a furat emailuri ale Partidului Democrat american și le-a furnizat Wikileaks, era ofițer al serviciului de informații al armatei rusești, potrivit publicației The Daily Beast . Guccifer 2.0. pretindea ca este roman și ca…

- Ancheta la Casa Alba, dupa scurgerile de informații care aratau ca Trump a fost sfatuit sa nu-l felicite pe Putin. Administrația prezidențiala americana a pornit o acheta, miercuri, pentru a-l identifica pe autorul unor stanjenitoare scurgeri de informații in presa potrivit carora consilierii lui Donald…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si-a justificat miercuri decizia de a-l felicita, in pofida sfaturilor consilierilor prezidentiali, pe omologul sau rus, Vladimir Putin, liderul de la Casa Alba criticand dur "presa stirilor false" care "a innebunit" ca el nu l-a "insultat" pe seful statului rus.

- Consilierii lui Donald Trump au incercat in zadar sa-l convinga sa nu il felicite pe Vladimir Putin, proaspat reales pentru un al patrulea mandat la Kremlin, indica o noua scurgere de informatii de la Casa Alba, in ceea ce devine inca un episod stanjenitor pentru presedintele american, scrie AFP.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat marti ca i-a telefonat omologului sau rus Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria electorala si a sugerat ca l-ar putea intalni „intr-un viitor nu prea indepartat”, relateaza Agerpres.

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat marti pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru castigarea scrutinului prezidential, informeaza postul CNBC. "Am discutat telefonic cu presedintele Putin si l-am felicitat pentru victorie, pentru victoria sa electorala", a declarat…

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica în alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica in alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile intalniri la inalt nivel, informeaza Reuters.Intr-un…

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica in alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile intalniri la inalt nivel, informeaza Reuters.…

- Absenta unui mesaj de felicitare de la presedintele american Donald Trump catre Vladimir Putin cu ocazia victoriei sale in alegerile prezidentiale din Rusia nu este un gest "neprietenesc", a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, informeaza agentia de stiri Tass.

- "Un rezultat excelent pentru Putin, care n-a avut adversar la alegeri. Ai toata admirația mea pentru ca deși anii au trecut tu ți-ai menținut convingerile cu aceeași energie ca intotdeauna. Felicitari poporului rus!" a fost mesajul lui Maradona pentru președintele Rusiei. Legendarul fotbalist…

- Rusii se pregatesc sa-l realeaga duminica pe Vladimir Putin intr-un nou mandat de sase ani la Kremlin si sa-i consolideze astfel statutul de cel mai puternic om din tara, in toiul unei reintensificari a tensiunilor cu Occidentul, relateaza AFP, scrie news.ro.Acuzat de Londra ca a ”ordonat”…

- Rusia va expulza 23 de diplomati britanici, ca raspuns la demersul Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, relateaza agentia Reuters. Potrivit Ministerului rus de Externe, cei 23 de diplomati britanici trebuie sa paraseasca Rusia in decurs de o saptamana. Ambasadorul britanic…

- O delegatie a Parlamentului European a anuntat, miercuri, ca a avut discutii secrete in ultimii trei ani cu reprezentanti ai regimului nord-coreean, in incercarea de a convinge Phenianul sa renunte la testele nucleare si cu rachete balistice, relateaza site-ul televiziunii France 24. Grupul…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat, miercuri, in parlament ca s-a luat decizia ca 23 de diplomați ruși sa fie expulzați de pe teritoriul britanic și se vor ingheța activele ruse din Marea Britanie, scrie BBC News. Theresa May declara ca in urma incidentului de la Salisbury au existat doar doua…

- Rusia a testat duminica noua sa racheta hipersonica Kinjal (Pumnal, in limba rusa - n.r.), despre care sustine ca este capabila sa evite scutul antiracheta al SUA, tara pe care Kremlinul o acuza ca provoaca o noua cursa a inarmarii la nivel mondial, informeaza EFE. "Echipajul unui avion de vanatoare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat sambata, intr-un interviu pentru televiziunea NBC, ca nu acorda importanta investigatiei din Statele Unite privind presupuse interferente ale Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, intrucat Kremlinul nu are nicio implicare in acest sens.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca politica Statelor Unite de a impune sanctiuni este un semn de slabiciune, adaugand ca este dezamagit de dinamica relatiilor bilaterale ruso-americane, relateaza site-ul agentiei Tass. ”Statele Unite ne-au inclus pe toti pe o…

- Intr-un interviu acordat unui post de televiziune american, Putin cere ca Statele Unite sa prezinte dovezi privind implicarea rușilor in alegerile din 2016, scrie Agerpres. Dupa ce procurorul special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni rusi si trei firme luna trecuta de ingerinta in campania pentru…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut ca SUA sa trimita dovezi concrete care sa confirme faptul ca cetateni rusi sunt implicati in campania pentru alegerile prezidentiale din 2016, potrivit unui interviu difuzat de NBC TV, relateaza Reuters. Procurorul special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni rusi…

- Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat joi dupa-amiaza Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o racheta invincibila. "Se pare ca sistemul antiracheta (NATO -n.red.)…

- Kim Yong Chol, un important lider militar de la Phenian, despre care se crede ca ar fi ordonat scufundarea unei corvete sud-coreene in 2010, va conduce delegatia Coreei de Nord la festivitatea de incheiere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, informeaza site-ul postului France 24. Coreea…

- Dimitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, a declarat luni ca este prea devreme sa comenteze ancheta privind posibilul caz de dopaj al unui sportiv rus la Jocurile Olimpice de iarna, editia 2018, informeaza agentia Reuters. Aleksandr Kruselnitki, medaliat cu bronz…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni, in debutul unei intalniri cu omologul sau palestinian, Mahmoud Abbas, ca a discutat la telefon cu Donald Trump despre conflictul israeliano-palestinian, transmite AFP."Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni, in debutul unei intalniri cu omologul sau palestinian, Mahmoud Abbas, ca a discutat la telefon cu Donald Trump despre conflictul israeliano-palestinian, transmite AFP. "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit…

- YouTube nu gasit dovezi privind implicarea Rusiei in referendumul pentru Brexit, a anunțat un reprezentant al companiei in fața unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza știrile false, scrie Reuters. Juniper Downs, directorul general pentru politici publice in cadrul YouTube a declarat ca…

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, a declarat, miercuri, ca Rusia va avea de suportat consecinte daca va incerca sa se implice in alegerile legislative ce vor avea loc in acest an in Statele Unite, relateaza site-ul postului France 24. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul…

- Presedintele american Donald Trump nu este ingrijorat in legatura cu posibilitatea unor proteste impotriva sa in cursul vizitei pe care liderul de la Casa Alba ar urma sa o intreprinda anul acesta in Marea Britanie, a declarat Woody Johnson, ambasadorul SUA la Londra, potrivit postului France 24. …

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, s-au declarat miercuri 'multumiti' de reuninea consacrata Siriei, desfasurata in urma cu o zi la Soci, statiune balneara de pe coasta rusa a Marii Negre, a anuntat Kremlinul, in pofida absentei unui rezultat concret,…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a comentat „Raportul Kremlin” al Ministerului de Finanțe al SUA subliniind, ca rafuielile politice interne lovesc, in primul rand, in șeful Casei Albe.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri un compromis in ceea ce priveste chestiunea extrem de delicata a imigratiei, propunand sa ofere cetatenie americana pe o perioada de 10 pana la 12 ani asa numitilor 'dreamers' (visatori), cei cateva sute de mii de imigranti sositi pe teritoriul…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri un compromis in ceea ce priveste chestiunea extrem de delicata a imigratiei, propunand sa ofere cetatenie americana pe o perioada de 10 pana la 12 ani asa numitilor 'dreamers' (visatori), cei cateva sute de mii de imigranti sositi pe teritoriul…

- Un galatean pasionat de sculptura in zapada a realizat, marti, ajutat de vecini, bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, pentru a marca Ziua Unirii Principatelor. In viitor, omul vrea sa creeze busturile lui Vladimir Putin si Donald Trump.

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avut cuvinte dure pentru Federația Rusa, pe care o acuza ca nu ajuta deloc lupta pentru dezarmarea Phenianului purtata de coaliția condusa de americani.

- 'Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin este o strategie orchestrata, care furnizeaza aceleasi articole de dezinformare in cat mai multe limbi posibil, prin cat mai multe canale, cat mai des posibil', a declarat comisarul european pentru securitate, Julian King,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a comparat mumia lui Vladimir Lenin, expusa în Piata Rosie din Moscova, cu moastele sfintilor crestini, în filmul documentar Vaalam, din care au fost difuzate câteva fragmente pe pagina web a Radioteleviziunii Ruse, informeaza duminica EFE,…

- Presedintele american Donald Trump a insistat ca "nu este rasist", dupa ce a fost acuzat de un senator democrat ca ar fi folosit un limbaj ofensator in legatura cu imigratia din tari africane si din America Latina, informeaza site-ul postului France 24.

- Vladimir Putin este de parere ca liderul de la Phenian, Kim Jong-un, a ieșit câștigator în fața lui Donald Trump, în recenta criza din Peninsula Coreeana, relateaza Newsweek. „Cred ca domnul Kim Jong-un a câștigat aceasta runda” le-a spus președintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sarbatorit, sambata seara, Craciunul pe rit vechi, el fiind prezent la slujba religioasa la o biserica din Sankt Petersburg, unde a fost botezat tatal sau, a anuntat Kremlinul.

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca in mod cert ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, adaugand ca spera ca discutiile intre Phenian si Seul sa aiba un rezultat pozitiv, informeaza site-ul postului France 24.

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel la o 'cooperare pragmatica' si la un 'dialog constructiv' între Rusia si SUA, într-un mesaj de felicitare de Anul Nou transmis omologului sau american Donald Trump, a informat sâmbata Kremlinul,

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel la o 'cooperare pragmatica' si la un 'dialog constructiv' intre Rusia si SUA, intr-un mesaj de felicitare de Anul Nou transmis omologului sau american Donald Trump, a informat sambata Kremlinul, potrivit AFP, EFE si DPA.Citește și: Lovitura pentru…

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel la o 'cooperare pragmatica' si la un 'dialog constructiv' intre Rusia si SUA, intr-un mesaj de felicitare de Anul Nou transmis omologului sau american Donald Trump, a informat sambata Kremlinul, potrivit AFP, EFE si DPA. "In…