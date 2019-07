Stiri pe aceeasi tema

- 'Aceasta informatie nu poate fi facuta publica in totalitate. Ea se afla in categoria secretului de stat', le-a spus jurnalistilor purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, calificand decizia ca fiind 'perfect normala'. 'Pentru moment, Statul Major al fortelor armate ruse dispune de o informatie…

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat drept ''o mare pierdere'' moartea a 14 marinari intr-un incendiu care s-a produs marti la bordul unui submarin de cercetari al armatei ruse, cerand declansarea unei anchete asupra acestei tragedii, informeaza AFP. "Este o mare pierdere pentru…

- Un incendiu produs la bordul unui submarin rusesc a dus la moartea a 14 marinari, a anunțat ministerul Apararii de la Moscova. A fost demarata o ancheta pentru a se afla circumstanțele izbucnirii focului.

- Administratia Vladimir Putin a exprimat preocupare, luni dupa-amiaza, in legatura cu dezvaluirile cotidianului american The New York Times privind actiuni informatice ale serviciilor secrete americane asupra Rusiei, constatand ca "razboiul cibernetic" este o "posibilitate"."Daca se poate presupune…

- Andrii Bohdan, numit marti de catre noul presedinte ucrainean Volodimir Zelenski in calitate de sef al administratiei sale prezidentiale, a declarat la postul de televiziune local '112' ca seful statului a spus in mai multe randuri ca in cazul incheierii cu Rusia a unui acord de pace pentru estul…

- Kremlinul s-a declarat ingrijorat miercuri de continuarea "escaladarii tensiunilor" in jurul Iranului, in pofida asigurarilor date la Moscova de seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, conform carora Washingtonul nu doreste un razboi cu Teheranul, informeaza AFP. "Deocamdata, constatam ca escaladarea…

- ALEGERI UCRAINA 2019: Cu doua zile inainte de cel de al doilea tur, actorul de 41 de ani, novice in politica dar un showman de profesie, si presedintele la final de mandat Petro Porosenko, de 53 de ani, s-au infruntat in fata a mii de sustinatori adunati pe stadionul Olimpiski."Cum se face…

- Kremlinul a încercat vineri sa minimizeze un studiu oficial care detaliaza de maniera foarte concreta extinderea saraciei în Rusia, unde, spre exemplu, o treime din familii nu dețin mijloacele necesare pentru a-și cumpara pantofi noi în fiecare an, scrie AFP.Potrivit acestui…