Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul neaga pregatirile unui summit Trump-Putin dupa ce președintele american a declarat ca i-a lansat omologului sau rus, in timpul unei convorbiri telefonice, propunerea unei astfel de intalniri, citeaza Agerpres agențiile de presa internaționale. Un consilier al lui Putin a confirmat faptul ca…

- Un membru al staff-ului de la Kremlin, Yuri Ushakov, a declarat luni ca presedintele american Donald Trump a sugerat in cadrul unei convorbiri telefonice de luna trecuta cu Vladimir Putin ca un summit intre Rusia si SUA ar putea avea loc la Casa Alba, scrie Reuters.

- Viktor Iușcenko a povestit intr-un interviu acordat pentru BBC News despre momentul in care a fost otravit cu o substanța chimica ruseasca. In contextul tentativei de asasinat a fostului spion rus, Sergehi Skripal, fostul președinte al Ucrainei spune ca este indurerat sa vada ca țarile europene sunt…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-ar fi invitat pe Vladimir Putin sa viziteze Casa Alba din Washington. Invitația a fost facuta de Trump in timpul convorbirii telefonice de pe 20 martie, cel puțin așa susține Iuri Ușakov, consilierul președintelui rus, citat de Interfax. In același timp,…

- De la sfarșitul anului 2016, relațiile dintre Statele unite și Rusia au intrat intr-o noua faza de dezvoltare, vehiculandu-se numeroase acuzații informale la adresa statului condus de președintele Vladimir Putin care vizau presupuse ingerințe in alegerile prezidențiale din acel an, in urma carora Donald…

- De la sfarșitul anului 2016, relațiile dintre Statele unite și Rusia au intrat intr-o noua faza de dezvoltare, vehiculandu-se numeroase acuzații informale la adresa statului condus de președintele Vladimir Putin care vizau presupuse ingerințe in alegerile prezidențiale din acel an, in urma carora Donald…

- Presedintele american Donald Trump l-ar fi avertizat la telefon pe omologul sau rus Vladimir Putin sa nu se dedea unei curse a inarmarii, pentru ca nu va castiga. Kremlinul dezminte aceasta parte a discutiei telefonice.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat vineri informatiile aparute in presa potrivit carora presedintele american Donald Trump i-a transmis liderului rus Vladimir Putin ca Washingtonul vor castiga o cursa a inarmarii cu Moscova, relateaza site-ul agentiei Sputnik. …

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, a declarat ca Rusia ramane deschisa unei intalniri dintre Vladimir Putin și Donald Trump, evocata de cei doi președinți intr-o convorbire telefonica saptamana trecuta, chiar daca administrația de la Casa Alba a decis expulzarea mai multor diplomați…

- Rusia 'ramane deschisa' unei intalniri intre presedintii rus Vladimir Putin si american Donald Trump, evocata de cei doi sefi de stat intr-o convorbire telefonica saptamana trecuta, in pofida expulzarilor de diplomati decise de Washington, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- "Propunem organizarea la Belgrad a unei intalniri intre Trump si Putin. Nu exista un loc mai bun decat Serbia", a afirmat Ivica Dacici vineri. Presedintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat marti pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru castigarea scrutinului prezidential. Liderul de la Casa…

- "Guccifer 2.0" s-a prezentat ca fiind un hacker roman, negand ca ar colabora cu Rusia, iar Moscova a negat in repetate randuri ca ar fi implicata in atacurile cibernetice.Autoritatile americane suspectau de mai mult timp ca acesta avea legaturi cu Rusia, iar site-ul de stiri The Daily Beast…

- Rusia isi va reduce bugetul anual al apararii pana la un nivel de sub 3% din produsul sau intern brut (PIB) pana in 2022, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al administratiei prezidentiale ruse, Dmitri Peskov, relateaza Reuters. Peskov a adaugat ca presedintele Vladimir Putin, care…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat marti pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru castigarea scrutinului prezidential, informeaza postul CNBC. "Am discutat telefonic cu presedintele Putin si l-am felicitat pentru victorie, pentru victoria sa electorala", a declarat…

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica în alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile

- Intr-un comunicat, Kremlinul a precizat ca Putin si Trump au convenit asupra necesitatii de a lucra impreuna pentru a tempera o posibila cursa a inarmarilor si de a coopera pentru asigurarea stabilitatii strategice, precum si in lupta impotriva terorismului international. Potrivit Kremlinului,…

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica in alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile intalniri la inalt nivel, informeaza Reuters.Intr-un…

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica in alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile intalniri la inalt nivel, informeaza Reuters.…

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica in alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile intalniri la inalt nivel, informeaza Reuters.…

- Absenta unui mesaj de felicitare de la presedintele american Donald Trump catre Vladimir Putin cu ocazia victoriei sale in alegerile prezidentiale din Rusia nu este un gest "neprietenesc", a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, informeaza agentia de stiri Tass, scrie Mediafax.S-A…

- Vladimir Putin a reușit sa obțina un nou mandat in urma alegrilor prezidențiale din Rusia. A primit o mulțime de mesae de felicitare, dar unul destul de important a intarziat sa apara. Este vorba despre cel al...

- Washingtonul este conștient de rezultatele alegerilor prezidențiale din Rusia, insa nu il felicita pe președintele Vladimir Putin pentru realegere, a anunțat luni Hogan Gidley, purtator de cuvant al Administrației americane, intr-un interviu acordat Reuters. „Rezultatele alegerilor nu ne surprind“…

- Duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sustinut ca tara sa nu detine arme chimice, informeaza DPA si Reuters. Presedintele s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la inceputul lui martie in Regatul Unit, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal.…

- Procurorul special Robert Mueller a emis citatii prin care solicita documente, inclusiv unele care au legaturi cu Rusia, despre afacerile familiei presedintelui Donald Trump, in cadrul investigatiei privind ingerintele Moscovei in campania electorala, afirma surse citate de ziarul New York Times.…

- Presedintele american Donald Trump a remarcat, joi, ca 'se pare' ca Rusia s-a aflat in spatele recentei otraviri in Marea Britanie a unui fost spion rus si a fiicei sale, relateaza Reuters. "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat, miercuri, in parlament ca s-a luat decizia ca 23 de diplomați ruși sa fie expulzați de pe teritoriul britanic și se vor ingheța activele ruse din Marea Britanie, scrie BBC News. Theresa May declara ca in urma incidentului de la Salisbury au existat doar doua…

- 'Voi vorbi astazi cu premierul Theresa May. Acest act ma duce cu gandul la Rusia, avand in vedere toate dovezile pe care le au', a declarat presedintele american in fata jurnalistilor la Casa Alba. Comisia Europeana si-a facut publica marti solidaritatea 'de neclintit' fata de Londra dupa…

- Declarațiile facute zilele trecute de liderul de la Kremlin in care acesta devoala faptul ca Rusia a dezvoltat rachete pe care nicio alta țara nu le deține, pare sa fi infierbantat spiritele și la Casa Alba. Așa ca, de altfel, previzibil, americanii au anunțat și ei ca pregatesc tehnologia suprema in…

- Presedintele american Donald Trump va sustine un set restrans de amendamente la legile privind controlul armelor, renuntand la cele mai semnificative schimbari pe care le-a luat in calcul dupa atacul armat comis in statul Florida, potrivit unor oficiali de la Casa Alba citati de agentia Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin sustine ca Rusia a dejucat planurile a peste 400 de spioni straini anul trecut. Luni, el a cerut FSB sa ia masuri pentru a bloca noi incercari ale spionilor de a obtine noi informatii politice, economice si militare. Putin a facut comentariile in timpul unui discurs in…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat intr-un interviu pentru NBC News ca dezvoltarea armamentului nuclear de catre Rusia nu reprezinta semnul inceperii unui nou Razboi Rece, dar a subliniat ca noul armament balistic si nuclear a fost testat cu succes si este operational.

- Rusia a testat un arsenal de sisteme de arme nucleare, inclusiv o racheta supersonica care nu poate fi detectata de sistemele antiracheta, potrivit presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, scrie The...

- NSA a atras atentia ca Rusia ar putea lansa noi atacuri cibernetice pentru ca presedintele Donald Trump nu a ordonat masuri de contracarare.Sefii serviciilor secrete americane au avertizat in mai multe randuri ca Rusia ar putea incerca sa influenteze rezultatul alegerilor parlamentare partiale…

- "Trebuie mentinut statutul special si caracterul orasului" Ierusalim, a declarat Federica Mogherini dupa intalnirea cu ministrii de Externe ai statelor din Liga Araba, potrivit EUObserver.Federica Mogherini a facut aceasta declaratie in contextul in care presedintele SUA, Donald Trump,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat, intr-un mesaj postat pe pagina personala de Twitter, ca administratia precedenta nu a depus suficient efort pentru a preveni ingerintele Kremlinului, iar presedintele Obama a ignorat amenintarea, informeaza cotidianul The New York Times. Oficialul…

- Dupa un an și o luna de la instalarea lui Donald Trump la Casa Alba, in ciuda unei anchete meticuloase și a unei campanii mediatice furibunde, nu a aparut inca nicio dovada a vreunei legaturi dintre actualul președinte și regimul de la Moscova

- Denuntand comisiile, anchetele si "ura intre partide" provocate de scandalul privind amestecul Rusiei in alegeri, presedintele american Donald Trump a afirmat duminica, intr-o serie de postari pe Twitter, ca Moscova "a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale", daca intentia sa a fost cu adevarat…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, vineri, ca Rusia si-a inceput campania impotriva SUA cu mult inainte de anuntul sau de a candida la presedintie si a adaugat ca nu a existat nicio complicitate intre echipa sa de campanie si Rusia, relateaza The Associated Press.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni, in debutul unei intalniri cu omologul sau palestinian, Mahmoud Abbas, ca a discutat la telefon cu Donald Trump despre conflictul israeliano-palestinian, transmite AFP. "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit…

- YouTube nu gasit dovezi privind implicarea Rusiei in referendumul pentru Brexit, a anunțat un reprezentant al companiei in fața unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza știrile false, scrie Reuters. Juniper Downs, directorul general pentru politici publice in cadrul YouTube a declarat ca…

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, a declarat, miercuri, ca Rusia va avea de suportat consecinte daca va incerca sa se implice in alegerile legislative ce vor avea loc in acest an in Statele Unite, relateaza site-ul postului France 24. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul…

- Dupa ce Japonia a achiziționat sisteme anti-balistice americane, spre nemulțumirea liderului rus, Vladimir Putin, Kremlinul anunța o masura care ar putea crește dramatic tensiunile in arhipelagul nipon.

- Un memoriu parlamentar confidential agita apele la Washington. Este vorba despre un document intocmit de o comisie a Congresului condusa de un membru al Partidului Republican si care ar arata ca Biroul Federal de Investigatii (FBI) ar fi comis abuzuri in privinta unor operatiuni de supraveghere ce aveau…

- Biroul Federal de Investigații din SUA (FBI) il investigheaza pe un binecunoscut bancher rus, un apropiat al președintelui Vladimir Putin, pe care il suspecteaza ca a transferat sume de bani in contul „Asociației Naționale a Armelor” din SUA (NRA), intr-un efort de spirjinire financiara a lui Donald…

- Seful cabinetului de la Casa Alba, generalul John Kelly, sustine ca Donald Trump nu a fost complet informat cand a promis construirea zidului la granita cu Mexicul si ca tara vecina nu va plati pentru acesta.

- Toate acuzatiile impotriva Rusiei privind presupuse ingerinte in afacerile interne ale SUA si ale unor state din Europa sunt nefondate si dauneaza relatiilor bilaterale Moscova-Washington, a declarat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass. …

- Kremlinul a declarat joi ca raportul publicat de senatori democrati americani in care Rusia este acuzata de amestec in mai multe alegeri din Europa este daunator atat pentru relatiile bilaterale, cat si pentru Statele Unite, relateaza Reuters. Membrii democrati ai Comisiei pentru Relatii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sarbatorit, sambata seara, Craciunul pe rit vechi, el fiind prezent la slujba religioasa la o biserica din Sankt Petersburg, unde a fost botezat tatal sau, a anuntat Kremlinul, informeaza AFP."Aceasta sarbatoare aduce fericire si speranta miilor de credinciosi…

- Autorul unei carti extrem de critice la adresa primului an petrecut de Donald Trump la presedintia SUA sustine ca dezvaluirile sale vor pune capat mandatului lui Trump la Casa Alba, informeaza Reuters. Potrivit unor comentarii facute de jurnalistul Michael Wolff la BBC, concluzia cartii…