Kremlinul susţine că savanţii ruşi sunt spionaţi permanent "Spionajul stiintific si industrial exista. El functioneaza 24 de ore din 24, sapte zile pe saptamana si vizeaza savantii nostri, in special pe cei tineri", a afirmat el, facand totodata apel la "vigilenta".



Ministerul educatiei si cercetarii de la Moscova recomanda intarirea controlului la reuniunile cu participanti straini si limitarea prezentei acestora in sediile institutelor ruse, precum si a folosirii aparaturii electronice. Un decret prevede ca orice intalnire a unui om de stiinta rus cu un coleg strain, in afara orelor de program, trebuie autorizata in prealabil de directiune… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

