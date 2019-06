Stiri pe aceeasi tema

- O purtatoare de cuvant a guvernului britanic a declarat ca May i-a transmis liderului rus ca Marea Britanie „are dovezi irefutabile ca Rusia se afla in spatele atacului, aceste dovezi venind in urma unor investigatii amanuntite si o cooperare cu aliatii”.

- Premierul britanic Theresa May i-a transmis presedintelui rus Vladimir Putin ca „folosirea unei neurotoxine pe strazile din Salisbury face parte dintr-un tipar de comportament inacceptabil si este un act dezgustator care a dus la moartea unui cetatean britanic, Dawn Sturgess”, conform The Guardian.

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu premierul britanic la final de mandat Theresa May si cu presedintele american Donald Trump in aceasta saptamana, la summitul G20 din Japonia, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza Reuters si AFP potrivit Agerpres. Relatiile dintre Marea Britanie…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un se va deplasa in Rusia la sfarsitul lunii aprilie pentru un summit bilateral cu presedintele Vladimir Putin, a anuntat Kremlinul, intr-un comunicat, transmit AFP si Reuters. 'La invitatia lui Vladimir Putin (...) Kim Jong Un se va deplasa in Rusia pentru…

- Aliaksandr Lukasenka, președintele Belarusului, alaturi de Vladimir Putin, președintele Federației Ruse (foto: Reuters) Moscova este convinsa ca Belarusul nu vrea sa isi piarda independenta formala dar este sigura ca daca Rusia va anexa Belarus prin forta, in aceasta republica nu ar exista rezistenta.…