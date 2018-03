Stiri pe aceeasi tema

- Acuzatiile britanicilor care sustin ca Moscova se afla in spatele otravirii fostului spion rus Serghei Skripal „sunt la limita banditismului”, conform declaratiilor purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, citat de agentia de stiri RIA, scrie Reuters.„Este ceva fara precedent,…

- Acuzatiile Marii Britanii ca Moscova s-ar afla in spatele operatiunii de otravire a fostului dublu spion rus Serghei Skripal in Anglia „sunt la granita cu banditismul”, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat duminica de agentia de presa RIA, potrivit Reuters.

- Acuzatiile Marii Britanii ca Moscova s-ar afla in spatele operatiunii de otravire a fostului dublu spion rus Serghei Skripal in Anglia "sunt la granita cu banditismul", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat duminica de agentia de presa RIA, potrivit Reuters. …

- Moscova nu este multumita de pozitia statelor europene in cazul otravirii fostului spion rus Sergei Skripal in Marea Britanie, calificand reactia UE ca "imprevizibila si agresiva" conform agentiei RIA care citeaza Kremlinul, transmite News.ro.

- Moscova considera ca pozitia statelor membre UE privind cazul Serghei Skripal, fostul agent rus care a fost otravit cu un agent neurotoxic de uz militar, este una una imprevizibila si agresiva, a declarat, sambata, Kremlinul.

- Moscova considera ca pozitia statelor membre UE privind cazul Serghei Skripal, fostul agent rus care a fost otravit cu un agent neurotoxic de uz militar, este una una imprevizibila si agresiva, a declarat, sambata, Kremlinul, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- British Council a anuntat joi suspendarea tuturor proiectelor sale in Rusia pentru prima oara dupa 1959, pe fondul unei profunde crize diplomatice intre Moscova si Londra, informeaza vineri AFP. Relatiile intre Rusia si Marea Britanie - tari pe pozitii opuse in principalele dosare internationale…

- Partenerii europeni ai Regatului Unit si-au exprimat sustinerea unanima, la Bruxelles, acuzand Moscova ca este ”foarte probabil” in spatele otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in Anglia, si au hotarat sa-l recheme pe anbasadorul UE de la Moscova, relateaza AFP, conform news.ro.”Liderii…

- Consiliul European a sustinut, joi, evaluarea Marii Britanii privind responsabilitatea Rusiei in cazul atacului cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, potrivit unui comunicat al institutiei europene.

- Comparatia facuta de ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, intre Campionatul Mondial de fotbal din Rusia si Olimpiada organizata de Germania nazista in 1936 este ”dezgustatoare si inacceptabila”, a declarat, joi, Dimitri Peskov, putatorul de cuvant al Kremlinului, relateaza Sky News.Peskov…

- Kremlinul a denuntat joi declaratii ”dezgustatoare, insultatoare si inacceptabile” ale ministrului britanic de Externe Boris Johnson, care a comparat Camopnatul Mondial de Fotbal din Rusia cu Jocurile Olimpice de la Berlin din 1936 organizate in timpul lui Adolf Hitler, relateaza AFP. ”Este vorba despre…

- Tensiunile dintre Rusia și Marea Britanie continua sa creasca, din cauza atacului de la inceputul lunii martie asupra agentului dublu Serghei Skripal, care a pornit un lung șir de acuzații și condamnari diplomatice intre cele doua state. Dupa expulzarea unor diplomați ruși, considerați de Marea Britanie…

- In timpul unei intalniri la Casa Alba cu printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, Trump a declarat reporterilor ca el crede ca se va intalni cu Putin "intr-un viitor nu prea indepartat" pentru a discuta despre cursa inarmarilor dintre cele doua tari, precum si situatia din Ucraina,…

- Donald Trump l-a sunat marti pe Vladimir Putin pentru a-l "felicita" pentru realegerea in functie, o convorbire telefonica in care cei doi lideri au evocat "o posibila intalnire la cel mai inalt nivel", dar nu si otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, scrie AFP.

- Un om de stiinta rus a declarat marti pentru RIA Novosti ca a lucrat la conceperea agentilor chimici novicioc, despre care Londra afirma ca au fost folositi in otravirea lui Serghei Skripal, parand sa contrazica pozitia Moscovei potrivit careia acest program nu a existat vreodata, relateaza AFP conform…

- Trei autocare, cu numere de inmatriculare diplomatice, au plecat marti de la Ambasada Rusiei la Londra, cu cei 23 de diplomati expulzati de premierul Theresa May, din cauza atacului cu un agent neurotoxic militar, care se intorc la Moscova, relateaza Reuters. Lucratori de la ambasada le-au facut cu…

- O noua ipoteza in cazul otravirii fostului agent dublu Serghei Skripal și a fiicei sale, Iulia. Neurotoxina ar fi fost introdusa in sistemul de ventilație al mașinii barbatului.ABC News citeaza surse anonime din cadrul serviciilor secrete americane in sprijinul acestei teorii.

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson a catalogat luni ”tot mai absurde” dezmintirile Rusiei cu privire la implicarea sa – acuza Londra – in otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, iar Kremlinul a indemnat regatul sa-si dovedeasca acuzatiile cu probe sau sa prezinte scuze, relateaza AFP.…

- Discursul lui Vladmir Putin, dupa ce a caștigat un nou mandat de președinte al Rusiei. Vladimir Putin și-a asigurat victoria in alegerile prezidențiale de duminica din Rusia cu peste 76% dintre voturi și, dupa ce a caștigat cel de-al patrulea mandat ca președinte, el a ținut un discurs in care a mulțumit…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales pentru un nou mandat de sase ani, ca este absurd sa crezi ca Moscova l-ar fi otravit pe fostul spion rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, internati in stare critica intr-un spital britanic, el sustinand ca…

- Premierul britanic Theresa May a declarat sambata ca masurile de retorsiune luate de catre Moscova ca reactie la sanctiunile britanice „nu schimba cu nimic faptele"si nici culpabilitatea Rusiei in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale la Salisbury (Anglia), relateaza AFP.

- Premierul britanic Theresa May a declarat sambata ca masurile de retorsiune luate de catre Moscova ca reactie la sanctiunile britanice 'nu schimba cu nimic faptele' si nici culpabilitatea Rusiei in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale la Salisbury (Anglia), relateaza…

- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion in Regatul Unit, a afirmat saptamana aceasta ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in care omologul sau rus a respins in bloc acuzatiile, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Credem ca Rusia…

- Ambasadorul britanic la Moscova, Laurie Bristow, este convocat sambata la Ministerul rus de Externe, pentru a doua oara in aceasta saptamana, relateaza AFP si Reuters, informeaza agerpres.ro. ''Ambasadorul britanic este convocat sambata la Ministerul de Externe'', au relatat agentiile ruse…

- Ambasadei Federației Ruse la București e de parere ca Marea Britanie comite o greșeala atunci cand acuza Moscova ca ar sta la originea otravirii fostului spuin rus Serghei Skripal, și a ficei sale Iulia, la Londra. Conform unui comentariu al Ambasadei, britanicii comit aceeași greșeala ca in cazul…

- Aceasta riposta va fi 'bine gandita' si 'va corespunde in totalitate intereselor tarii noastre', a afirmat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, intr-o conferinta de presa. Aflat la Astana, in capitala Kazahstanului, pentru o reuniune cu privire la Siria, seful diplomatiei…

- O reuniune a Consiliului de Securitate a ONU pe tema otravirii fostului spion Serghei Skripal in Anglia urmeaza sa aiba loc miercuri, la ora 19.00 GMT (21.00, ora Romaniei), a anuntat presedintia olandeza a celei mai inalte instante a Natiunilor Unite, relateaza AFP.Citește și: Acum s-a aflat!…

- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion in Regatul Unit, a afirmat miercuri ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in care omologul sau rus a respins in bloc acuzatiile, transmite AFP. "Credem ca Rusia este responsabila", a spus Nikki Haley,…

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat miercuri ca va expulza 23 de diplomati rusi, transmite Reuters. ''Luam in serios evaluarea guvernului…

- Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomati rusi, pe fondul crizei generate de atacul neurotoxic. Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat miercuri ca Rusia va raspunde in termen de 10 zile in eventualitatea unei cereri din partea Marii Britanii privind otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza site-ul agentiei Sputnik. "Rusia nu…

- Liderii Uniunii Europene vor discuta saptamana viitoare despre otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a declarat miercuri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, aflat intr-o vizita oficiala in Finlanda, relateaza Reuters. 'Imi exprim solidaritatea deplina…

- Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Pozitia Moscovei este binecunoscuta, Londra a primit aceasta pozitie prin intermediul…

- Otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia 'nu este problema' Rusiei, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza AFP. Potrivit mai multor publicatii britanice, premierul britanic Theresa May, care va…

- Aflat intr-o vizita in Etiopia, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat ca ”toata povestea” cu otravirea in Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal reprezinta ”niște istericale”. El susține ca acuzațiile la adresa Rusiei privind implicarea in aceasta crima sunt neintemeiate…

- Amber Rudd a indemnat la pastrarea ”sangelui rece”. ”Stim mai multe despre substanta utilizata, iar politia va face o declaratie (miercuri) dupa-amiaza”, a declarat ea. Guvernul britanic a convocat miercuri o reuniune de urgenta, dupa presupusa otravire a lui Serghei Skripal si fiicei…

- Moscova a denuntat miercuri acuzatiile ''fara temei'' la adresa sa dupa presupusa otravire a unui spion rus în Marea Britanie, acuzatii ce vizeaza, în opinia sa, ''sa stimuleze campania antiruseasca'', relateaza AFP, citata de Agerpres.

- 'Daca ancheta demonstreaza responsabilitatea unui stat, guvernul Majestatii Sale va raspunde intr-un mod adecvat si robust', a declarat ministrul de externe Boris Johnson in fata parlamentului britanic.Boris Johnson a confirmat identitatea celor doua persoane atacate cu o substanta necunoscuta…

- "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel de solicitare", a precizat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse Dmitri Peskov, intrebat de ziaristi daca Londra a cerut ajutorul Moscovei in acest caz. "Moscova este mereu deschisa pentru cooperare", a subliniat Peskov. Rugat sa comenteze…

- Un barbat spitalizat duminica, la Salisbury (sudul Angliei), dupa ce a fost expus unei substante chimice, impreuna cu o femeie, este un fost spion care a lucrat pentru Regatul Unit, a dezvaluit luni presa britanica, preluata de AFP. Potrivit BBC, cel spitalizat este Serghei Skripal, un…

- Kremlinul a respins vineri orice idee ca si-ar dori sa relanseze o "cursa a inarmarilor" cu SUA, la o zi dupa discursul foarte ferm al presedintelui Vladimir Putin, in care el a laudat armele "invincibile" ale Rusiei, relateaza AFP. "Rusia nu are intentia de a se lansa intr-o cursa a inarmarilor", a…

- Presedintii Rusiei, Turciei si Iranului - Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani - se vor intalni in aprilie in Turcia, pentru a discuta situatia din Siria, a informat luni agentia de presa RIA, preluata de Reuters, citandu-l ca sursa pe purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, joi, ca Rusia neaga categoric acuzatiile oficialilor britanici privind responsabilitatea armatei ruse in atacul cibernetic cu virusul NotPetya, care a avut loc anul trecut, relateaza site-ul agentiei Reuters. Peskov a afirmat,…

- Luni, Vladimir Samanov, presedintele Comisiei de aparare din Duma de stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, a declarat ca sistemul de rachete Iskander a fost trimis in Kaliningrad, fara a preciza numarul acestora sau pentru cat timp au fost trimise in regiune. „Da, au fost instalate”, a spus el,…

- Un parlamentar rus, citat de agentia de presa RIA Novosti, a afirmat luni ca Moscova a desfasurat rachete performante in enclava sa Kaliningrad, riverana Marii Baltice. Intr-o conferinta de presa, Dmitri Peskov nu a mentionat insa daca in Kaliningrad au fost desfasurate sisteme de rachete.…

- Rusia are dreptul suveran de a decide locurile de pe teritoriul sau unde isi desfasoara resursele militare, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in legatura cu relatarile potrivit carora Rusia a amplasat rachete Iskander in enclava sa Kaliningrad, informeaza Reuters.…

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti. 'Se vor lua masuri ce vor fi considerate…

- Ucraina continua provocarile la granita de langa Peninsula Crimeea, iar instalarea sistemului antiaerian S-400 in regiune este o masura de securitate luata de Rusia si nu reprezinta o amenintare, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass.…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- Moscova indeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la programul nuclear si cel balistic al Coreei de Nord, programe pe care Phenianul continua sa le dezvolte in pofida numeroaselor rezolutii ale Consiliului de Securitate al ONU, relateaza…