Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a continuat discutiile privind un proiect imobiliar la Moscova pe toata durata anului 2016, a declarat duminica avocatul acestuia, Rudy Giuliani, in contextul investigatiei privind posibilele legaturi intre presedintele SUA si Rusia, relateaza agentia Reuters.

- Aceasta marturisire a lui Giuliani survine inaintea unei noi audieri in Congres, la 7 februarie, a fostului avocat al lui Trump, Michael Cohen. Condamnat in decembrie la trei ani de inchisoare pentru diverse ilegalitati, Michael Cohen a recunoscut ca a mintit Congresul in legatura cu o cladire turn…

- Rusia a reusit „sa insufle viata noua” in NATO prin faptul ca i-a dat un motiv sa isi accelereze expansiunea militara in Europa de Est si a permis Statelor Unite sa-si intareasca amprenta pe continent, a declarat generalul in retragere David Petraeus, fost sef al CIA, potrivit Mediafax. Toate aceste…

- Președintele Rus Vladimir Putin ii transmite omologului sau american, Donald Trump, intr-o scrisoare adresata cu ocazia Anului Nou, ca Moscova este pregatita pentru dialog pe o „agenda vasta”. „Vladimir Putin a subliniat ca relațiile dintre Rusia – Statele Unite ale Americii sunt cel mai important factor…

- Kremlinul nu-i va elibera pe marinarii ucraineni, capturați in stramtoarea Kerci, de dragul intalnirii cu Donald Trump, a declarat Dmitri Peskov, secretarul de presa al președintelui Rusiei, la solicitarea UNIAN de a comenta declarația lui John Bolton, consilierul președintelui Statelor Unite. Acesta…

- Un reprezentant apropiat al presedintelui american Donald Trump s-a aflat in contact cu Kremlinul in legatura cu proiectul de construire a Trump Tower in Rusia, inainte ca Donald Trump sa devina presedinte, a confirmat vineri purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, in marja summitului…

- China a avertizat marti ca nu va accepta niciun fel de 'santaj' din partea SUA, dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat luni Beijingul si Moscova cu consolidarea arsenalului nuclear al Statelor Unite, la doua zile dupa anuntul privind intentia SUA de a se retrage din Tratatul…

- Aproximativ 50.000 de soldati, sprijiniti de mijloace materiale considerabile, vor lansa joi în Norvegia cele mai ample manevre militare ale NATO de la încheierea Razboiului Rece, o demonstratie de forta care irita Rusia vecina, comenteaza marti AFP. Exercitiul Trident Juncture…