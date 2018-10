Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie sustine ”absolut hotarat” Statele Unite in urma anuntului presedintelui american Donald Trump potrivit caruia vrea sa se retraga dintr-un acord istoric in domeniul controlului armamentului nuclear incheiat cu Rusia in timpul Razboiului Rece, a declarat duminica ministrul britanic al Apararii…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a avertizat Rusia ca va suporta consecințele pentru acțiunile sale de a intimida Marea Britanie și daca va continua sa ignore regulile internaționale, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Marea Britanie a acuzat doi cetațeni ruși…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat vineri ca Marea Britanie foloseste cazul otravirii fostului agent rus Serghei Skripal pentru a obtine sprijinul partenerilor europeni intr-un moment in care Brexit-ul izoleaza Londra, relateaza Reuters preluata de Agerpres. Doi cetateni rusi…

- Doi barbați ruși au fost arestați la inceputul acestui an, suspectați de spionarea unui laborator elvețian care investigheaza otravirea lui Serghei Skripal, scrie presa de investigații din Elveția și Olanda, citata de BBC News. Publicația olandeza NRC scrie ca cei doi spioni ruși au fost arestați in…

- Ministrul-adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat marti ca noile sanctiuni ale Statelor Unite impotriva tarii sale sunt nefondate si a amenintat cu o reactie din partea Moscovei, informeaza Reuters. Statele Unite au anuntat marti sanctiuni impotriva a doi cetateni rusi,…

- Marea Britanie va cere Uniunii Europene marți sa intensifice sancțiunile impuse Rusiei, afirmand ca Blocul comunitar trebuie sa fie solidat cu Statele Unite, dupa ce Washingtonul a a stabilit ca Moscova este responsabila de atacul neurotoxic din Salisbury, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a ordonat inca sanctiuni de represalii impotriva Statelor Unite, deoarece Washingtonul nu a introdus inca noi restrictii asupra Moscovei si nu este clar care vor fi acestea, a declarat luni Kremlinul, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Departamentul de…

- Celebrul actor american Steven Seagal, cel care a primit cetațenie rusa de la președintele Vladimir Putin, a fost insarcinat de Moscova cu imbunatațirea relațiilor diplomatice ruso-americane. Potrivit MAE rus, Seagal va fi reprezentantul sau special pentru legaturile umanitare ruso-americane, un rol…