Stiri pe aceeasi tema

- Moscova are nevoie de date concrete de la autoritatile britanice cu privire la cazul otravirii fostului agent rus Serghei Skripal si nu poate trage concluzii privind vinovatul in acest caz numai pe baza unor informatii media neconfirmate, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Kremlinul va cauta informatii cu privire la barbatul despre care media britanice au relatat ca ar fi un colonel rus si unul din suspectii in cazul Skripal, a declarat joi presei purtatorul de cuvant al presedintiei ruse Dmitri Peskov, transmite Reuters preluta de Agerpres. "Multi oameni seamana,…

- Sanctiunile adoptate joi seara de catre SUA, primele impotriva unor entitati straine pentru achizitionarea de arme rusesti, reprezinta un act de 'concurenta neloiala' pentru a 'elimina' Rusia de pe piata armamentului, a denuntat vineri Kremlinul, potrivit AFP, Reuters si TASS. 'Aceasta…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca Rusia nu are niciun motiv sa ii investigheze pe cei doi suspecți in atacul neurotoxic din Salisbury, Alexander Petrov și Ruslan Boshirov, deoarece Marea Britanie nu a cerut asistența, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, citat…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca Rusia nu are niciun motiv sa ii investigheze pe cei doi suspecti in atacul neurotoxic din Salisbury, Alexander Petrov si Ruslan Boshirov, deoarece Marea Britanie nu a cerut asistenta, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Orice noi sanctiuni ale Uniunii Europene impotriva Rusiei in cazul Skripal trebuie adoptate de guvernele statelor membre, a transmis joi Comisia Europeana, potrivit Reuters. Desi UE isi reinnoieste sanctiunile asupra Rusiei in legatura cu sprijinul Kremlinului pentru rebelii din Ucraina,…

- Kremlinul a declarat marti ca nu intelege acuzatiile lansate de Microsoft potrivit carora hackeri legati de guvernul rus au incercat sa vizeze site-urile a doua think-tank-uri conservatoare americane, informeaza Reuters. Gigantul software a declarat ca a impiedicat incercari de piraterie informatica…

- Presedintele rus Vladimir Putin inca mai spera sa poata scoate relatiile dintre Moscova si Washington din criza profunda in care se afla in prezent, dar nimeni nu va tine doliu daca aceasta ambitie nu va gasi reciprocitate din partea Washingtonului, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului,…