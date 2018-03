Stiri pe aceeasi tema

- O prima categorie de 120 de produse (fructe proaspete, vinuri, tevi de oțel), care corespunde unor importuri in valoare de aproape un miliard de dolari, ar putea fi impozitate la 15%. Mai mult decat atat, un grup de opt produse, inclusiv carnea de porc sau aluminiul reciclat, ar face obiectul unui…

- Ministrul american al apararii, Jim Mattis, i-a cerut joi printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, aflat intr-o vizita la Washington, sa ''relanseze eforturi urgente pentru a se ajunge la o reglementare pasnica a razboiului civil din Yemen'', relateaza AFP.…

- Kremlinul a denuntat joi declaratii ”dezgustatoare, insultatoare si inacceptabile” ale ministrului britanic de Externe Boris Johnson, care a comparat Camopnatul Mondial de Fotbal din Rusia cu Jocurile Olimpice de la Berlin din 1936 organizate in timpul lui Adolf Hitler, relateaza AFP. ”Este vorba despre…

- Conform unui studiu realizat de UHY, rețeaua internationala a firmelor de contabilitate si consultanta fiscala, taxele impuse de Guvernul roman sunt mai mari decat media la nivel global (28,2%). UHY nu socotește insa nivelul propriu-zis al taxelor ci valoarea sumei incasate la bugetul de stat din aceste…

- Cecilia Malmstrom, comisar european pentru comert, trebuie sa mearga marti si miercuri la Washington pentru a discuta despre taxele vamale pe care Statele Unite vor sa le aplice pe otel si aluminiu, s-a aflat luni dintr-o sursa apropiata Comisiei. Cecilia Malmstrom urmeaza sa se intalneasca in timpul…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a afirmat vineri ca este 'extrem de probabil' ca insusi Putin sa fi luat decizia otravirii fostului spion Serghei Skripal pe teritoriul Marii Britanii. 'Orice mentionare sau referire la presedintele nostru in aceasta privinta este o incalcare…

- De la New York la Los Angeles si de la Chicago la Houston, acesti adolescenti si-au pregatit minutios pancarte si au repetat sloganuri in vederea acestui eveniment intitulat "National School Walkout". Pentru multi dintre ei este prima manifestatie.Sute de elevi de la colegii si licee s-au…

- Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomati rusi, pe fondul crizei generate de atacul neurotoxic. Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei…

- La cateva ore dupa ce Ambasada Rusiei la Londra a anuntat ca nu va respecta ultimatumul impus de guvernul britanic, in cazul otravirii fostului spion rus, Kremlinul a transmis ca Moscova nu are nicio implicare, dar ca nu accepta limbajul ultimativ. "Pozitia Moscovei este binecunoscuta, Londra…

- Presedintele american Donald Trump il va primi saptamana viitoare pe printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, la Casa Alba, transmite dpa, citand un comunicat al administratiei de la Washington. Intrevederea este programata pentru data de 20 martie, a precizat purtatoarea…

- Presedintele american Donald Trump a precizat, sâmbata, ca discutiile cu nord-coreenii sunt în desfasurare pentru a stabili data si locul întâlnirii cu liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, relateaza site-ul BBC News. „Întelegerea cu Coreea de…

- "Evenimentele de duminica sunt o amintire clara, daca vreodata a fost necesara, a situatiilor periculoase cu care se confrunta serviciile noastre de urgenta si daruirea si curajul de care acestia dau dovada in fiecare zi pentru a ne mentine in siguranta", a declarat premierul britanic Theresa May.Serghei…

- Echipa procurorului special Robert Mueller, care ancheteaza ingerintele ruse in alegerile americane din 2016, a strans probe potrivit carora o intalnire care a avut loc in ianuarie, in Seychelles, a reprezentat o incercare de stabilire a unui canal secret de comunicare intre Administratia Trump si Kremlin.…

- Site-ul de stiri polonez Onet.pl a obtinut un memoriu din Washington de pe 20 februarie despre noua lege potrivit careia este ilegala orice referire la faptul ca statul polonez sau natiunea poloneza au fost complici la crimele naziste. Informatia a fost confirmata si de alte institutii de presa de la…

- Biroul procurorului general a afirmat ca a fost lansata o ancheta preliminara privind un posibil caz de spionaj in legatura cu acest incident, despre care surse din cadrul serviciilor de securitate au afirmat ca a fost pentru prima data detectat in decembrie, dar care este posibil sa fi inceput mult…

- Kremlinul a respins vineri acuzatii potrivit carora vrea sa se lanseze intr-o noua ”cursa a inarmarii” cu Statele Unite, la o zi dupa un discurs militarist al lui Vladimir Putin, in care a laudat noi arme nucleare ”invincibile” ale Rusiei, relateaza AFP. Presedintele rus a staruit indelung, in discursul…

- Rusia a anulat discutiile strategice prevazute saptamâna viitoare cu Statele Unite ale Americii, dupa retragerea de ultim moment a unei delegatii americane de la o reuniune pe tema securitatii cibernetice, a anuntat vineri ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov,

- Guvernul de la Beijing si-a exprimat joi 'puternica nemultumire' fata de votul prin care Senatul american a aprobat o lege care intareste legaturile intre Statele Unite si Taiwan, insula de facto independenta, dar pe care China o considera una din provinciile sale, informeaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Kremlinul a conditionat marti viitorul armistitiului umanitar zilnic anuntat de presedintele rus Vladimir Putin in enclava siriana Ghouta Orientala de atitudinea rebelilor si "provocarile" acestora, relateaza France Presse. Intrebat despre o eventuala prelungire peste cele cinci ore cotidiene a armistitiului…

- Emmanuel Macron va avea dreptul la "prima vizita de stat", care include o ceremonie oficiala si un dineu, organizata de presedintele american de la instalarea sa la putere in ianuarie 2017."Aceasta vizita va contribui la intarirea cooperarii dintre Statele Unite si Franta in privinta chestiunilor…

- Premierul australian Malcolm Turnbull a facut apel sambata la Statele Unite sa isi mentina rolul de lider global si le-a cerut tarilor membre NATO sa isi respecte angajamentele de crestere a bugetelor militare, relateaza dpa, potrivit agerpres.ro. La o intalnire cu guvernatori ai statelor americane…

- Administratia de la Washington a sugerat ca Guvernul ar putea avea banii necesari pentru a finanta pregatirea si dotarea cu arme a unui milion de profesori din Statele Unite. Afirmatiile vin in contextul in care presedintele Donald Trump a declarat ca profesorii ar trebui inarmati, ca raspuns…

- Oligarhul rus Oleg Deripaska s-a retras de la conducerea companiei RUSAL la numai cateva zile dupa ce a fost implicat intr-un scandal de corupție, iar in Statele Unite s-a regasit pe lista oligarhilor care fac afaceri cu sprijinul Kremlinului, scrie europalibera.org.

- Statele Unite vor ajuta Moldova sa prospere si sa-si dezvolte relatiile cu vestul Europei. Este declaratia congresmenilor David Price și Pete Olson, care au depus ieri o rezolutie in favoarea Chisinaului la Camera Reprezentanților de la Washington.

- Retorica anti-mexicana a lui Donald Trump si insistenta acestuia de a construi un zid la granita pe care sa il plateasca Mexicul au declansat o criza diplomatica intre cele doua tari, insa recent au aparut semne de destindere. Saptamana trecuta, Casa Alba a anuntat ca cei doi presedinti…

- Cei doi au convenit marti sa consolideze cooperarea bilaterala in domeniul securitatii, comertului si migratiei, au informat cele doua tari, scrie AFP. "Presedintele Trump a subliniat angajamentul sau pentru a extinde cooperarea dintre Statele Unite si Mexic in domeniul securitatii, comertului…

- Presedintii Rusiei, Turciei si Iranului - Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani - se vor intalni in aprilie in Turcia, pentru a discuta situatia din Siria, a informat luni agentia de presa RIA, preluata de Reuters, citandu-l ca sursa pe purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Kremlinul a subliniat luni ca nu exista ”nicio proba substantiala” care sa arate ca Guvernul rus a incercat sa influenteze alegerile prezidentiale americane, dupa ce 13 rusi au fost inculpati la sfarsitul saptamanii trecute in Statele Unite, acuzati ca au incercat sa favorizeze campania lui Donald…

- Tensiuni intre Washington si Moscova, dupa ce Casa Alba a invinuit Kremlinul de unul dintre cele mai mari atacuri informatice din storie. Casa Alba a amenintat joi Rusia cu consecinte internationale pentru atacul cibernetic global NotPetya care a fost cel mai distructiv si costisitor din istorie , potrivit…

- Cinci “a priori cetateni rusi” au fost ucisi, iar mai multi altii raniti in atacuri ale coalitiei conduse de catre Statele Unite, saptamana trecuta, in estul Siriei, a anuntat joi diplomatie rusa, precizand ca acestia nu faceau parte din aramata rusa, relateaza AFP conform News.ro . Organizatii paramilitare…

- Cei doi tineri din Romania, acuzati de politistii din Statele Unite ca ar fi accesat sistemul camerelor de supraveghere din Washington, inainte de investirea lui Donald Trump, vor fi extradati.

- Președintele Donald Trump dorește sa puna capat finanțarii Stației Spațiale Internaționale (ISS) de catre Statele Unite și dorește sa o treaca in mediul privat dupa 2025. Aceste planuri reies din propunerea sa de buget pentru 2019, scrie BBC News. Președinte american a propus in bugetul pe 2019 alocarea…

- Casa Alba a negat luni ca Statele Unite discuta cu Israelul despre un proiect de anexare de colonii in Cisiordania ocupata, contrazicand declaratiile unui purtator de cuvant al prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, care au provocat furia conducerii palestiniene, transmite AFP.Afirmatii…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Statele Unite depun eforturi pentru a submina proiectele energetice rusesti din Europa, argumentand ca atitudinea SUA da dovada de ”concurenta neloiala”, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Oficialii britanici aflati intr-o vizita in Statele Unite au adus acuzatii grave, formulate in termeni duri, fata de gigantul din Silicon Valley in cadrul unei audieri publice in Washington pe tema stirilor false si a influentei acestora in alegerile electorale.

- Președintele francez Emmanuel Macron va efectua o vizita de stat in Statele Unite in luna aprilie. Vizita a fost anunțata de catre reprezentanții Casei Albe, scrie AFP. Ministrul de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat pentru televiziunea BFM ca vizita va avea loc in aprilie, iar surse diplomatice…

- Indicele Dow Jones, cea mai mare scadere din 2008 pana in prezent. Dow Jones, cel mai important indice al Bursei de la New York, a scazut, luni, cu 4%. Aceasta este cea mai mare cadere din septembrie 2008, cand un plan de salvare a sistemului bancar american a fost respins, noteaza BBC . Scaderea de…

- Ambasadoarea desemnata pentru a reprezenta Statele Unite in Singapore a renuntat in cele din urma la postul sau, o decizie considerata "dezamagitoare" vineri de presedintele Donald Trump, informeaza sambata AFP. Numirea lui Kathleen Troia McFarland, fost adjunct in Consiliul National de…

- China si SUA au in comun atat interese, cat si diferente, a afirmat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Beijing, Hua Chunying, rugata de jurnalisti sa comenteze pe marginea discursului lui Trump.'Cu toate acestea, interesele comune ale ambelor tari depasesc cu mult diferentele…

- Kremlinul a reactionat marti cu prudenta la publicarea de catre Washington a unei liste cu apropiati ai presedintelui rus Vladimir Putin, susceptibili de sanctiuni, afirmand ca doreste sa ''analizeze'' pentru a trage concluzii inainte de a da ''frau emotiilor'', relateaza…

- Noile sanctiuni pe care Statele Unite intentioneaza sa le adopte impotriva Rusiei au rolul influentarii rezultatului scrutinului prezidential programat in Rusia pe 18 martie, a declarat luni Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului.Administratia de la Washington intentioneaza…

- Noile sancțiuni pe care SUA intenționeaza sa le aplice contra Rusiei au scopul influențarii campaniei electorale prezidențiale, dar aceasta tentativa va eșua, au spus reprezentanții Kremlinului.

- ”Shutdown” in Statele Unite ale Americii, titreaza presa din intreaga lume. Administrația de la Washington a ramas fara bani, dupa ce aleșii din Congresul SUA nu au ajuns la niciun compromis cu privire la votarea unui buget temporar.

- Statele Unite se confrunta cu "amenintari in crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare", a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua "Strategie de…

- Politologul Andrei Țaranu a declarat, la ”Interviurile Libertatea Live”, ca președintele Klaus Iohannis se concentreaza pe caștigarea celui de-al doilea mandat, drept pentru care este permanent pregatit pentru coabitarea cu PSD. ”Depinde ce iși dorește președintele Iohannis. Sa fie un președinte-jucator,…

- Ucraina continua provocarile la granita ruso-ucraineana din zona Peninsulei Crimeei, iar Rusia se vede nevoita sa ia masuri pentru a asigura securitatea teritoriului sau, instalarea sistemelor antieriene S-400 fiind una dintre ele. Afirmatiile au fost facute de purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- Coreea de Nord a calificat vineri ca "document criminal" raportul Casei Albe privind strategia de securitate nationala, la cateva ore dupa adoptarea de catre Consiliul de Securitate al ONU a unor noi sanctiuni impotriva Phenianului, relateaza AFP preluat de agerpres. Raportul cu privire la noua…