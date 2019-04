"In ceea ce priveste alegerile din Ucraina, este deocamdata prea devreme pentru a evoca (...) posibilitatea unei cooperari. Va fi posibil de analizat doar prin cazuri specifice", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.



"Moscova respecta alegerea poporului ucrainean, cu atat mai mult cu cat alegerea este foarte clara", a continuat Peskov, punand in acelasi timp in discutie "legitimitatea" scrutinului, in conditiile in care "cei trei milioane de ucraineni care locuiesc in Rusia nu au avut posibilitatea de a vota", potrivit Agerpres.