- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, va avea miercuri convorbiri cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la Moscova, cei doi lideri urmand sa evoce indeosebi problema unui ajutor financiar din partea Rusiei pentru Venezuela, tara cu o economie falimentara, relateaza AFP. ''Discutiile se vor…

- Moscova nu vede nevoia unor eforturi de mediere pentru normalizarea relatiilor dintre Federatia Rusa si Ucraina, iar cei care vor sa ajute pot sa intervina pe langa Kiev, a declarat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentia de presa RIA Novosti. 'Moscova este recunoscatoare…

- Omul de afaceri cunoscut ca bucatarul-șef al lui Vladimir Putin pentru activitatea sa de catering pentru Kremlin, Evgheni Prigojin, despre care se presupune ca a ajutat Rusia sa confiște parți din Ucraina, sa schimbe situația in razboiul sirian și ca s-a amestecat in alegerile prezidențiale din SUA…

- Kremlinul a transmis miercuri ca nu vede "nicio perspectiva de normalizare" in relatiile sale cu Washingtonul, dupa alegerile de la mijloc de mandat din SUA care au dus la un Congres divizat, relevand ca presedintele Donald Trump ramane interlocutorul sau, relateaza AFP, potrivit Agerpres. …

- Presedintele rus Vladimir Putin il va primi vineri, la Kremlin, pe omologul sau cubanez Miguel Diaz-Canel, care efectueaza prima sa vizita la aliatul rus dupa instalarea sa la putere, in aprilie, intr-un moment in care SUA ameninta Cuba cu noi sanctiuni, informeaza AFP. "Relatiile dintre Rusia si Cuba…

- Retragerea planificata de SUA dintr-un important tratat nuclear semnat in timpul Razboiului Rece, anuntata in urma cu doua zile de presedintele american Donald Trump, 'va face lumea mai periculoasa', a afirmat luni Kremlinul, citat de AFP. 'Initiativele de acest gen, daca sunt puse in aplicare,…

- Autoritatile de la Kremlin au afirmat miercuri ca una dintre versiunile luate in considerare in cazul exploziei produse la o scoala din orasul Kerci, in Peninsula Crimeea, in care cel putin zece persoane si-au pierdut viata, este cea a unui atac terorist, relateaza Reuters . Initial s-a vorbit despre…

- Rusia va finanta singura gazoductul Nord Stream 2 daca Statele Unite vor impune sanctiuni partilor europene implicate in acest proiect din Marea Baltica, sustine purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.