- Kremlinul a respins joi sanctiunile Uniunii Europene impotriva celor doi barbati pe care Marea Britanie i-a acuzat ca i-au otravit pe fostul spion rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, spunand ca vede decizia UE ca fiind una negativa, dar care nu schimba nimic, relateaza Reuters preluata de Agerpres. …

- Kremlinul a respins joi sanctiunile Uniunii Europene impotriva celor doi barbati pe care Marea Britanie i-a acuzat ca i-au otravit pe fostul spion rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, spunand ca vede decizia UE ca fiind una negativa, dar care nu schimba nimic, relateaza Reuters. Ambasadorii…

- Ambasadorii UE au convenit la 16 ianuarie sa impuna sancțiuni personale impotriva a patru ofițeri ai serviciului de infromatii la armatei ruse – GRU – inclusiv a celor doi ofițeri de informații rusi acuzați de Marea Britanie ca l-au otravit pe fostul colonel GRU Serghei Skripal și pe fiica sa Iulia,…

- Politia britanica a difuzat alte imagini inregistrate in care apar doi suspecti in cazul otravirii cu Noviciok a fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei lui, Iulia, la inceputul lui martie la Salisbury, in sudul Angliei, relateaza AFP preluata de Agerpres. Imaginile de pe camere de supraveghere,…

- Rusia a scos luni de la naftalina Dosarul Serghei Magnitski pentru a acuza un finantist britanic, critic virulent al Kremlinului, ca ar fi ordonat otravirea cu o substanta chimica a fostului jurist Serghei Magnitski, decedat in arest preventiv dupa ce a fost batut si nu i s-au acordat deliberat ingrijirile…

- Statele Unite trebuie sa decida pana marti daca Rusia a respectat conditiile pe care i le-au impus pentru a scapa de noi sanctiuni americane "severe", dupa otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, relateaza AFP, informeaza Agerpres.La inceputul lui august, administratia…