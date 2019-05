Kremlinul respinge apelurile la eliberarea marinarilor ucraineni

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a cerut vineri, intr-o jurisdictie internationala, eliberarea ”urgenta” a celor 24 de marinari ucraineni luati priozonieri anul trecut de Rusia, in apropierea Stramtorii Kerci, acuzand Moscova de ”incalcarea dreptului international”, relateaza AFP.

- 'Orice zi suplimentara de detentie agraveaza litigiul intre cele doua parti', a declarat ministrul adjunct de externe ucrainean, Olena Zerka, in fata Tribunalului International pentru Dreptul Marii, cu sediul la Hamburg, in Germania. 'Comportamentul Rusiei constituie o incalcare grava a dreptului…

- Decizia Rusiei de a nu participa la procesul Tribunalului Internațional al Organizației Națiunilor Unite pentru Dreptul Marii, in cazul atacului asupra navelor și marinarilor ucraineni din regiunea stramtorii Kerci, a fost neașteptata pentru Ucraina, a declarat adjunctul ministrului de externe al Ucrainei,…

- Moscova a schimbat brusc tonul negocierilor cu Kievul in timpul consultarilor de la Haga, in cadrul plangerii Ucrainei la Tribunalul Internațional al ONU pentru eliberarea navelor și marinarilor ucraineni capturați in Marea Neagra, a declarat Lana Zerkal, adjunctul ministrului afacerilor externe al…

- Tribunalul districtual Lefortovo din Moscova a stabilit prelungirea perioadei de arest preventiv in cazul marinarilor ucraineni "cu trei luni pentru fiecare, pana la data de 24 iulie 2019", conform Interfax. Rusia insista ca a interceptat trei nave militare ucrainene la 25 noiembrie trecut…

- Ministerul rus de externe a condamnat marti intentia autoritatilor de la Kiev de a recurge la Tribunalul International pentru Dreptul Marii al ONU in disputa bilaterala declansata de arestarea marinarilor ucraineni in noiembrie 2018, in momentul in care navele pe care se aflau incercau sa treaca prin…

- Seful Garzii Nationale, Viktor Zolotov, fosta garda de corp a presedintelui Vladimir Putin, a explicat intr-un interviu pentru agentia oficiala RIA Novosti ca brigada dispune de o gama larga de mijloace pentru a preveni actele de sabotaj impotriva podului, atat de la sol, cat si de pe mare. Presedintele…