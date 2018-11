Stiri pe aceeasi tema

- Doua porturi ucrainene de la Marea Azov, Berdiansk si Mariupol, sunt efectiv blocate de Rusia in timp ce navele au interdictie sa plece si sa intre, a anuntat joi ministrul ucrainean al infrastructurii, Volodimir Omelian, citat de Reuters.

- Vladimir Putin a avertizat marti Ucraina impotriva oricarui act ”necugetat”, dupa ce Kievul a hotarat sa instaureze legea martiala, in urma imobilizarii a trei nave ucrainene de catre Paza de Coasta rusa, si i-a cerut Angelei Merkel sa exercite presiuni asupra aliatului sau si occidentalilor, relateaza…

- "Cerem ca ei sa fie predati urgent partii ucrainene" a declarat seful statului ucrainean luni, intr-o sedinta a Consiliului National ucrainean de Securitate. Porosenko a indemnat totodata la "dezescaladare" in criza in centrul careia se afla Crimeea, anexata de Rusia in 2014. Parlamentul ucrainean urmeaza…

- "Asteptam de la Rusia sa restaureze libertatea de trecere prin stramtoarea Kerci si facem apel la toate partile sa actioneze cu maximum de retinere pentru a se ajunge la o detensionare imediata a situatiei", a precizat UE intr-un comunicat.La randul sau, NATO a facut apel "la retinere si…

- Departamentul de Stat al SUA a cerut joi Rusiei sa inceteze "hartuirea traficului maritim international" in Marea Azov si stramtoarea Kerci si a acuzat Moscova ca incearca sa destabilizeze Ucraina, transmite Reuters, potrivit Agerpres. "Actiunile Rusiei pentru a perturba tranzitul maritim constitutie…