Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si Rusia nu au stabilit momentan detaliile exacte pentru o vizita a presedintelui rus Vladimir Putin la Washington, a declarat purtatorul de cuvant de la Kremlin, Dimitri Peskov, relateaza agenția Reuters, preluata de Mediafax. Casa Alba a lansat o invitatie formala pentru presedintele…

- Retragerea planificata de SUA dintr-un important tratat nuclear semnat in timpul Razboiului Rece, anuntata in urma cu doua zile de presedintele american Donald Trump, "va face lumea mai periculoasa", a transmis, luni, Kremlinul. "Initiativele de acest gen, daca sunt puse in aplicare, vor face…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-ar putea intalni cu omologul sau american Donald Trump la 11 noiembrie la Paris, cu ocazia ceremoniilor dedicate implinirii a 100 de ani de la sfarsitul Primului Razboi Mondial, ambii lideri fiind invitati la aceste festivitati, comunica vineri RIA Novosti, citand un…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-ar putea intalni cu omologul sau american Donald Trump la 11 noiembrie la Paris, cu ocazia ceremoniilor dedicate implinirii a 100 de ani de la sfarsitul Primului Razboi Mondial, ambii lideri fiind invitati la aceste festivitati, comunica vineri RIA Novosti, citand…

- Vladimir Putin si Donald Trump s-ar putea intalni pe 11 noiembrie, la Paris, Franta, daca cei doi sefi de stat vor participa la evenimentul de comemorare a sfarsitului Primului Razboi Mondial, a comunicat Ministerul de Externe al Federatiei Rusiei, citat de agentia de presa RIA Novosti, transmite Reuters.

- Informațiile privind posibilitatea unui al doilea summit intre președintele rus Vladimir Putin și omologul sau american Donald Trump nu sunt adevarate, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agenției Reuters. Purtatorul de cuvant a declarat…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au abordat vineri situatia din Siria cu ocazia unei convorbiri telefonice, informeaza agentia de presa RIA Novosti, citand un comunicat al Kremlinului, potrivit Reuters. Aceasta convorbire telefonica fusese anuntata inca de joi…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au abordat vineri situatia din Siria cu ocazia unei convorbiri telefonice, informeaza agentia de presa RIA Novosti, citand un comunicat al Kremlinului, potrivit Reuters. Citește continuarea pe DEFENSEROMANIA.RO