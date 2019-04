Kremlinul nu ia in serios propunerile lui Trump privind armele nucleare Propunerile presedintelui Donald Trump privind dezarmarea nucleara nu sunt serioase, a declarat un purtator de cuvant al Kremlinului sambata.



Trump a ordonat administratiei sale sa pregateasca noi acorduri de control al armelor nucleare, care vor fi inaintate Rusiei si Chinei, dat fiind costul unei noi curse a inarmarii nucleare in secolul 21, conform The Washington Post care citeaza oficiali din administratie.



"Ideal ar fi ca intreaga lume sa fie curatata de arme nucleare ... dar, pe de alta parte, asta ne-ar lipsi de factorul de descurajare", a declarat purtatorul de cuvant… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

