Stiri pe aceeasi tema

- O delegație israeliana, condusa de comandantul forțelor aeriene israeliene, Amikam Norkin, va merge la Moscova pentru a prezenta detaliile investigației israeliene in legatura cu gravul incident legat de avionul Il-20 rusesc, doborat luni, in Siria.

- Doborarea aparatului IL-20 M care desfașura o misiune de recunoaștere in Siria a tensionat relațiile din zona. Potrivit publicației Times of Israel, militarii sirieni care au tras asupra avionului militar...

- Seful fortelor antiaeriene ale Israelului, Amikam Norkin, va prezenta joi la Moscova concluziile legate de incidentul in care un avion militar rus a fost doborat pe coasta Siriei, a anuntat armata israeliana, potrivit Reuters.

- Doborarea avionului militar rus in largul coastelor Siriei este rezultatul unei serii de circumstante tragice, afirma presedintele Rusiei, Vladimir Putin, promitand masuri pentru protejarea personalului militar rus.

- Avionul rusesc care a disparut de pe radare in apropierea coastelor siriene a fost doborat de fortele regimului de la Damasc, au anuntat autoritatile de la Moscova, care atribuie insa Israelului responsabilitatea pentru incident. Ministerul rus al Apararii a declarat ca avionul rus de spionaj radioelectronic,…

- Forțele armate israeliene condama Siria pentru doborarea unei aeronove militare ruse, sugerand ca trupele siriene nu s-au "deranjat" sa se asigure ca niciun avion rusesc nu se afla in aer in momentul in care au inceput sa traga, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Forțele de…

- Administratia Bashar al-Assad a confirmat doborarea unui avion militar sirian de catre armata israeliana, precizand ca aparatul de zbor se afla in spatiul aerian al Siriei, informeaza agentia de presaa SANA si cotidianul Haaretz, scrie Mediafax.Potrivit regimului de la Damasc, "inamicul israelian"…

- Armata israeliana a doborat un avion de vanatoare sirian care a patruns neautorizat in spatiul aerian al Israelului, anunta surse citate de site-ul Ynetnews.com si de cotidianul Jerusalem Post.