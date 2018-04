Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin va efectua o vizita oficiala la Ankara in perioada 3-4 aprilie, la invitatia omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan, si va avea o intrevedere si cu presedintele iranian Hassan Rouhani, a anuntat luni Kremlinul, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), deputatul Dan Barna, a anuntat ca sambata, la Sibiu, incepe strangerea de semnaturi pentru initiativa "Fara penali in functii publice", considerata de acesta necesara pentru "curatarea" clasei politice. "Consideram ca, in societatea din Romania, nivelul de…

- Marea Britanie s-a trezit, miercuri dimineata, pentru a afla o veste teribila despre partidul premierului Theresa May. Conservatorii, aflati la guvernare, au suferit o pierdere importanta, dupa decesul unui membru iubit in interiorul formatiunii. Circumstantele in care Clarissa Slade a murit sunt greu…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont, arestat duminica in Germania, va ramane in detentie pe perioada in care justitia se pronunta asupra unei eventuale predari a acestuia catre Spania, care-l acuza de ”rebeliune”, a anuntat luni tribunalului competent, relateaza AFP. Puigdemont va ”ramane in…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, se va afla astazi in Dambovita. Viorica Dancila va vizita santierul viitoarei fabrici a Arctic de la Ulmi, acolo unde se construieste o fabrica de masini de spalat vase si rufe. De asemenea, va vizita si alte firme care vor produce componente pentru Arctic, afllate…

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica în alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile

- 100 de reprezentanți ai administrației locale din Republica Moldova care au semnat Declarațiile de Unire cu Romania au inceput de duminica seria de consultari cu partidele politice de la București pe tema soluției pentru Republica Moldova. Astfel, primari și consilieri care și-au exprimat dorința de…

- Tribunalul Bucuresti decide, vineri, daca inlocuieste controlul judiciar in cazul lui Marian Vanghelie cu arestarea preventiv. DNA a cerut arestarea fostului primar al Sectorului 5, motivand ca acesta ar fi incercat sa influenzete martorii din dosarul in care este...

- Corpul de control al prim-ministrului va ancheta cazul „Cumințenia pamantului”, dupa scandalul legat de incasarea donațiilor, in vremea Guvernului Cioloș, nereturnate nici la aceasta ora. Ministrul culturii, George Ivașcu, a solicitat, ca urmare a evaluarii din prima luna de mandat, aprobarea unei misiuni…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, spunea ca, in anul 2015, Florian Coldea a fost cel care a incercat sa dicteze cine va conduce PSD-ul, iar alegerile erau transmise prin intermediul lui Gabriel Oprea. Președintele Comisiei de Control a SRI, Claudiu Manda, susține ca, in cadrul audierilor, Florian…

- Rusia a testat noua racheta hipersonica Kinjal (Pumnal, în limba rusa - n.r.), despre care sustine ca este capabila sa evite scutul antiracheta al SUA, tara pe care Kremlinul o acuza ca provoaca o noua cursa a înarmarii la nivel mondial.

- "Doamnelor și domnilor președinți, stimați invitați, excelențele voastre, dragi delegați, doamnelor și domnilor, Va mulțumesc pentru prezența de azi. Ar trebui, poate, sa ne vedem mai des la congrese, ca sa nu uitam cat de mulți suntem. Inainte de toate, vreau sa spun de ce ne aflam astazi aici,…

- Dupa ce gafa premierului Viorica Dancila a facut valva in presa si in mediul online, noi imagini ies la iveala. Se pare ca imunoglobulina a pus probleme in ceea ce priveste pronuntia chiar si unui fost ministru al Sanatatii.Citeste si: Un jurnalist PUNE TUNURILE pe Dragnea: 'Nu poate explica…

- Moldova are nevoie de personalitați serioase care sa uneasca oameni cu idei diferite, pentru dezvoltarea conceptului de dezvoltare a țarii. Aceasta opinie a exprimat-o directorul Institutului de Studii Diplomatice, Politice și de Securitate, fostul viceministru de externe Valeriu Ostalep, vorbind la…

- Gazoductul Iași-Chișinau va aparține Romaniei. Intreprinderea de stat peste Prut Transgaz a castigat concursul și, in schimbul unei investiții de o suta de milioane de euro in construcția conductei, va deveni proprietarul acesteia.

- Orizontul pare sa se intunece tot mai mult pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu, confruntat acum cu perspectiva unei marturii potential devastatoare a unui apropiat colaborator intr-un dintre anchetele de coruptie care ii ameninta lunga sa domnie, scrie AFP.

- Prim-ministrul Romaniei, Vasilica-Viorica Dancila, a plecat in prima ei vizita externa. A luat drumul Bruxelles-ului pe care il cunoaște foarte bine. Are programate intalniri cu marimile UE - deja le-a bifat pe cele cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani și președintele Consiliului…

- Bugetul municipiului Campia Turzii a generat discuții destul de incinse in plenul Consiliului Local, insa pozițiile adoptate au fost mai degraba politice, nefiind propuneri concrete care sa vizeze modificari ale veniturilor sau ale cheltuielilor, pe capitole, fața de cele propuse de primarul Dorin Lojigan.…

- Iuliana Mihaela Zobuian a fost numita vineri in functia de director de cabinet al premierului Viorica Dancila, cu rang de secretar de stat. Zobuian a fost director de cabinet al liderului PSD, Liviu Dragnea, in perioada in care acesta detinea functia de ministru al Dezvoltarii.

- Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al premierului Viorica Dancila, va susține joi o declarație de presa, dupa ședința de la Guvern. Este așteptata o decizie din partea premierului Dancila, dupa scandalul de la DNA.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, joi, la intoarcerea din Japonia,…

- Prin reținerea lui Ionel Arsene, președintele PSD Neamț, DNA a dat o lovitura de maciuca celor din organizația județeana social-democrata. Liderul absolut și de necontestat, in același timp și președinte al Consiliului Județean Neamț, omul care a reușit rezultate electorale deosebite cu și pentru PSD,…

- Un politist aflat pe motocicleta, care facea parte din coloana oficiala a premierului Canadei, Justin Trudeau, a fost ranit grav astazi, in urma unui accident care a avut loc in statul american California, informeaza Mediafax. Premierul canadian se inderpta spre ...

- Kremlinul si-a exprimat, vineri, "regretul" pentru decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) de a respinge apelul inaintat de 47 de sportivi care nu au fost invitati la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang si a promis sa continue sa ajute sportivii ''sa-si apere drepturile", informeaza…

- Standardele politice intr-un stat democratic nu mai permit mentinerea lui Darius Valcov in functia de consilier de stat in aparatul de lucru al premierului, dupa condamnarea acestuia in prima instanta la opt ani de inchisoare, considera senatorul Traian Basescu, presedintele PMP. "Dragnea,…

- Organizația județeana a PSD Constanța pare sa treaca printr-o perioada de incertitudini politice dupa ce a trecut prin dușul rece al remanierii guvernului Mihai Tudose, toți cei trei miniștri constanțeni fiind inlocuiți in noul Executiv condus de Viorica Dancila. Deși Constanța a fost perceputa ca facand…

- Directorul Companiei Aeroporturi București, a demisionat a demisionat, anunța Realitatatea Tv. Decizia lui Bogdan Mindrescu vine in urma unui raport al Corpului de Control al premierului potrivit caruia cel mai mare aeroport din țara a fost manageriat extrem de prost.Corpul de control al premierului…

- Anca Alexandrescu a fost numita de premierul Viorica Dancila in postul de consilier onorific, post neremunerat, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Anca Alexandrescu, care se ocupa de imaginea lui Liviu Dragnea, este al doilea colaborator apropiat al presedintelui PSD numit in ultimele…

- Deși 90% dintre romani au o parere proasta despre contrabanda, totuși aproape 20% dintre aceștia ar cumpara un produs de contrabanda datorita prețului mai mic. Legat de acest subiect, 73% dintre romani ar vota un politician care se implica in combaterea traficului ilicit.

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat marti ca, in cazul in care nu se vor face "eforturi majore", Romania risca sa piarda anul acesta fonduri europene importante. Corina Cretu s-a intalnit la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila. "Din…

- SUA acuza ca proiectul Nord Stream 2, o conducta de gaze din Rusia în Germania, este o amenintare pentru securitatea energetica a Europei. Secretarul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Rex Tillerson, a declarat ca proiectul Nord Stream 2, un gazoduct care ar urma sa…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, astazi, ca, atunci cand a desemnat-o premier pe Viorica Dancila, la propunerea PSD, a cantarit foarte bine toate opțiunile, dar ca posibila sa suspendarea nu a fost un argument in luarea deciziei.

- Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS a realizat, in perioada 3-10 ianuarie 2018 primul sondajul național din acest an, pentru STIRIPESURSE.RO. Publicat in mai multe fragmente, in ultima saptamana, sondajul a aratat opțiune politice ale romanilor, increderea in instituții, așteptarile…

- Acesta publica o fotografie a lui Puigdemont pe aeroportul din Bruxelles, precizand ca avionul a decolat spre Copenhaga inaintea orei locale 08:00 (07:00 GMT). Potrivit EFE, Puigdemont a ajuns deja la Copenhaga, cu o cursa a companiei Ryanair care a aterizat in capitala Danemarcei la ora locala 8:20…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, neaga ca ar fi perchezitionat calculatoarele si telefoanele mobile ale opt procurori anticoruptie. Reactia vine dupa ce in presa au aparut informatii in acest sens. DNA transmite intr-un comunicat ca in presa din Romania a fost vehiculata o informație potrivit…

- Un apropiat al premierului Ungariei vrea sa cumpere Hotelul Dacia, potrivit Digi24. Este vorba despre milionarul maghiar Tamas Leisztinger. Acesta ar fi semnat o ințelegere cu actualul proprietar care prevede și o clauza prin care parțile se pot razgandi in termen de 6 luni. Contractul de vanzare-cumparare…

- Fostul premier Dacian Ciolos a postat un mesaj pe Facebook prin care îi îndeamna pe sustinatorii sai si ai Platformei România 100 sa nu se lase prada &"dezamagirii si frustrarii&" acestei zile, si ca la viitoarele

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a stabilit cuantumul lunar al subventiilor de la bugetul de stat pentru anul 2018 destinate partidelor politice conform performantelor obtinute la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 si alegerile locale generale din 14 iunie 2015.

- Soția premierului Japoniei, Akie Abe, s-a declarat &"enorm de impresionata&", marți seara, de cultivarea, în România, a unei stravechi tradiții nipone precum ceremonia ceaiului și a promis ca odata ajunsa în țara sa

- Presedintele Klaus Iohannis a respins prima propunere de premier interimar pentru Paul Stanescu, a doua propunere fiind Mihai Fifor. Liderii PSD se reunesc, marti, la ora 11.00, in sedinta CExN, pentru a decide cine va fi propunerea pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose. Dragnea a…

- Comitetul Executiv al PSD a votat luni retragerea sprijinului politic acordat Guvernului Tudose, premierul Mihai Tudose anuntand in consecinta ca isi va depune mandatul, au declarat surse politice. Potrivit surselor citate, cei mai multi membri CEx al PSD au cerut ca premierul Mihai Tudose sa isi depuna…

- PSD pare sa repete scenariul din urma cu 7 luni, cand i-a retras sprijinul politic premierului Sorin Grindeanu. Luni seara, dupa o ședința de peste 4 ore a CEx, șefii social-democraților au decis sa-i retraga sprijinul politic premierului in funcție Mihai Tudose.

- Președintele Comisiei Economice din Senat, Daniel Zamfir, a lansat pe Facebook un apel pentru liderii PSD, chiar inainte de ședința care va transa scandalul din cadrul partidului. Liberalul ii someaza pe social-democrati sa ii ceara explicatii premierului Mihai Tudose privind blocarea unui Ordin…

- Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca e „foarte probabil“ ca presedintele PSD Liviu Dragnea sa convoce luni Comitetul Executiv al PSD pentru a transa soarta premierului Mihai Tudose. Surse politice au declarat pentru hotnews.ro ca Dragnea ii va cere demisia premierului, in conditiile in care…

- Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca e „foarte probabil“ ca presedintele PSD Liviu Dragnea sa convoce luni Comitetul Executiv al PSD pentru a transa soarta premierului Mihai Tudose. Surse politice au declarat pentru hotnews.ro ca Dragnea ii va cere demisia premierului.

- Decizia prim-ministrului Mihai Tudose privind numirea lui Gheorghe Popescu in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al premierului a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial. Potrivit deciziei sefului Guvernului, Gheorghe Popescu "asigura exclusiv consilierea…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca daca nici presedintele partidului, Liviu Dragnea, si nici premierul Mihai Tudose nu vor avea o abordare constructiva, probabil se va ajunge din nou la demiterea premierului, iar aplicarea programului de guvernare va avea de suferitDumitru…

- In aceste momente, premierul Mihai Tudose este invitat intr-o emisiune la Antena3. Lesne de ințeles, siubiectul nr 1 abordat este cazul polițistului acuzat de pedofilie care a ridicat in picioare o țara intreaga și care zguduie Guvernul și Poliția din temelii. Read More...

- ”Se discuta inca prea putin despre invatamant in spatiul public. Totusi, educatia si cercetarea sunt doua domenii cheie care au contribuit semnificativ la desavarsirea Marii Uniri din 1918 si continua sa aiba un rol important in modernizarea Romaniei. Marturie in acest sens sta numarul mare de scoli…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, marti, ca a transmis premierului solicitarea de a il demite pe seful Politiei Romane, Bogdan Despescu. Cauza, explicatiile lacunare privind mentinerea in sistem a politistului suspectat de pedofilie, informeaza Mediafax."Am transmis ...