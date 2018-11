Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat din Statele Unite a transmis Congresului ca Rusia nu a respectat un termen limita in care trebuia sa ofere asigurari ca nu va utiliza agenti neurotoxici impotriva propriilor cetateni, in urma atacului asupra lui Serghei Skripal din luna martie.

- La inceputul lui august, administratia lui Donald Trump a ajuns la concluzia ca autoritatile ruse se afla in spatele atacului comis in primavara cu agentul neurotoxic Noviciok. In consecinta, a impus o prima serie de sanctiuni economice impotriva Moscovei, asupra exportului anumitor produse tehnologice…

- Ministrul de externe britanic, Jeremy Hunt, a cerut marti Uniunii Europene sa adopte sanctiuni mai dure impotriva Rusiei, transmite Reuters. Intr-un discurs la Washington al carui continut a fost dezvaluit dinainte presei internationale, seful diplomatiei Regatului Unit a avertizat asupra…

- Marea Britanie va cere Uniunii Europene marți sa intensifice sancțiunile impuse Rusiei, afirmand ca Blocul comunitar trebuie sa fie solidat cu Statele Unite, dupa ce Washingtonul a a stabilit ca Moscova este responsabila de atacul neurotoxic din Salisbury, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a ordonat inca sanctiuni de represalii impotriva Statelor Unite, deoarece Washingtonul nu a introdus inca noi restrictii asupra Moscovei si nu este clar care vor fi acestea, a declarat luni Kremlinul, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Departamentul de…

- Rusia este pusa la colt de SUA care condamna guvernul de la Moscova de folosirea de arme chimice impotriva fostului agent secret rus Serghei Skripal in Marea Britanie, au transmis vineri reprezentantii Casei Albe, la mai putin de 48 de ore dupa ce Departamentul de Stat a anuntat impunerea sanctiunilor…

- Statele Unite au decis sa impuna sanctiuni Rusiei, dupa ce au ajuns la concluzia ca Moscova este responsabila de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia in Marea Britanie.

- Washingtonul a anuntat miercuri ca va impune noi sanctiuni Rusiei la finalul lui august, dupa ce a stabilit ca Moscova a folosit un agent neurotoxic impotriva unui fost agent rus si a fiicei sale, in Marea Britanie, transmite Reuters preluata de Agerpres. Kremlinul a fost notificat in cursul…