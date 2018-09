Moscova are nevoie de date concrete de la autoritatile britanice cu privire la cazul otravirii fostului agent rus Serghei Skripal si nu poate trage concluzii privind vinovatul in acest caz numai pe baza unor informatii media neconfirmate, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Reuters. El a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca nu mai doreste sa discute acest subiect din cauza lipsei de probe concrete. Site-ul de investigatii Bellingcat a publicat la inceputul acestei saptamani o fotografie a unui barbat care seamana cu unul dintre suspectii…