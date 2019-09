Stiri pe aceeasi tema

- Într-o misiune secreta din 2017, Statele Unite au extras cu succes unul dintre cei mai buni spioni din interiorul guvernului rus, de teama ca președintele Trump și administrația sa sa nu cumva sa expuna sursa, au spus mai mulți oficiali ai administrației Trump pentru CNN. O persoana direct…

- O bomba de aviatie neexplodata din Al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita pe teritoriul Kremlinului, in plin centrul Moscovei. Bomba a fost descoperita la mare adancime sub Kremlin in cursul unor excavari arheologice, a informat media de stat rusa. Informatia a fost confirmata de comandantul militar…

- Kremlinul s-a laudat marți ca Rusia câștiga cursa dezvoltarii armelor nucleare în ciuda accidentului misterioasei rachete nucleare de saptamâna trecuta din nordul Rusiei care a provocat o creștere temporara a radiațiilor, relateaza Reuters. Rosatom, agenția nucleara a Rusiei, a…

- Rusia a criticat puternic planurile SUA de desfasurare a sistemelor de rachete in Europa de Est si retragerea Washingtonului din tratatul de control al armelor INF. Criza rachetelor din Cuba a izbucnit in 1962 cand Moscova a raspuns la o desfasurare a rachetelor americane in Turcia trimitand…

- Rusia este victima unor atacuri cibernetice americane ”de ani de zile”, a deplans marti Kremlinul, dupa ce cotidianul The New York Times (NYT) a dezvaluit ca Statele Unite isi multiplica intruziunile digitale in reteaua electrica rusa, relateaza news.ro.”Mai multe dintre organizatiile noastre…

- Iranul nu va porni un razboi impotriva niciunei tari, a declarat marti presedintele Hassan Rouhani, la o zi dupa ce Statele Unite au anuntat desfasurarea de trupe suplimentare in Orientul Mijlociu. Temerile unei confruntări între Iran şi Statele Unite au crescut după atacurile asupra…

- Administratia Vladimir Putin a exprimat preocupare, luni dupa-amiaza, in legatura cu dezvaluirile cotidianului american The New York Times privind actiuni informatice ale serviciilor secrete americane asupra Rusiei, constatand ca "razboiul cibernetic" este o "posibilitate"."Daca se poate presupune…

- Kremlinul a considerat luni posibila o "scurta discutie" intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump pe marginea summitului G20 din Japonia, dar nu o "intalnire oficiala" in lipsa unei propuneri in acest sens din partea Casei Albe, informeaza AFP potrivit Agerpres.…